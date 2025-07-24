В Раде призвали Зеленского действовать, чтобы не допустить новой революции: что требуют

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Кравцев Сергей
Для того, чтобы поставить точку в бурной истории с НАБУ, САП и протестами, президент Владимир Зеленский мог бы сделать единственный чисто юридический шаг – принять новый закон, который отменит предыдущий. Но парламент находится на каникулах, а процесс требует времени. Однако президент может действовать быстрее. История знает примеры политико-правовых решений, которые он принимал даже вопреки прямым нормам Конституции. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.
Протесты в Украине
Нардеп напомнил, что в 2019 году Зеленский досрочно прекратил полномочия парламента, хотя это противоречило Основному закону, о чем прямо заявляли отдельные судьи Конституционного Суда. Президент неоднократно отменял свои же указы, в частности, относительно членов Нацсовета, представителей Украины при Совете Европы, менеджмента государственных предприятий.
Он добавляет, при этом президент не будет нести за свое решение ответственности даже, если оно будет признано ничтожным. Получит время, чтобы подготовить качественный законопроект, подать его в Верховную Раду и принять в первом же пленарном заседании.
Николай Княжицкий отмечает, что это действительно политико-правовой путь, но история Украины знает немало примеров, когда именно такой подход спасал государство.
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