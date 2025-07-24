В Раде призвали Зеленского действовать, чтобы не допустить новой революции: что требуют

Для того, чтобы поставить точку в бурной истории с НАБУ, САП и протестами, президент Владимир Зеленский мог бы сделать единственный чисто юридический шаг – принять новый закон, который отменит предыдущий. Но парламент находится на каникулах, а процесс требует времени. Однако президент может действовать быстрее. История знает примеры политико-правовых решений, которые он принимал даже вопреки прямым нормам Конституции. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Протесты в Украине

Нардеп напомнил, что в 2019 году Зеленский досрочно прекратил полномочия парламента, хотя это противоречило Основному закону, о чем прямо заявляли отдельные судьи Конституционного Суда. Президент неоднократно отменял свои же указы, в частности, относительно членов Нацсовета, представителей Украины при Совете Европы, менеджмента государственных предприятий.

"Были случаи, когда Верховный Суд (кейсы Горковенко и Тупицкого) отменял такие акты. Но это ничего не меняло и ответственности за это глава государства не нес. Так что и сейчас президент мог бы издать Указ, которым, ссылаясь на угрозу национальной безопасности и правам человека, поручил бы государственным органам не применять нормы скандального закона. Такое решение, конечно, может быть обжаловано в суде. Но кто это сделает? Коррупционеры?", – отмечает политик.

Он добавляет, при этом президент не будет нести за свое решение ответственности даже, если оно будет признано ничтожным. Получит время, чтобы подготовить качественный законопроект, подать его в Верховную Раду и принять в первом же пленарном заседании.

Николай Княжицкий отмечает, что это действительно политико-правовой путь, но история Украины знает немало примеров, когда именно такой подход спасал государство.

"Ибо главное – не формальность процедуры, а содержание: сохранение демократии, законности, государственности. Тем более такой акт действовал бы временно, до принятия парламентом нового закона, который восстановит независимость антикоррупционных органов", – подытожил нардеп.

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