В Раде приняли важное решение: что теперь смогут увидеть украинцы

Верховная Рада Украины приняла постановление, возвращающее прямые трансляции пленарных заседаний на телеканале "Рада". Соответствующее решение было поддержано 266 народными депутатами. Документ предусматривает возобновление публичных трансляций работы парламента после почти четырехлетнего перерыва. О возобновлении трансляций сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Верховная Рада возобновила прямые трансляции заседаний. Фото из открытых источников

Парламент одобрил законопроект №13719 о некоторых вопросах освещения деятельности Верховной Рады девятого созыва, предусматривающего возобновление трансляций. Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский.

"После почти 4 лет телеканал "Рада" возобновил свою трансляцию заседаний парламента", — отметил Железняк.

В постановлении указано, что его целью является необходимость обеспечения прозрачности и открытости работы парламента, особенно в условиях военного положения. Таким образом, прямые трансляции из Верховной Рады позволят гражданам Украины в режиме реального времени видеть, как принимаются критические решения в ВР.

Трансляции заседаний были прекращены с началом полномасштабного вторжения России в 2022 году. Также журналистов не допускали в здание Верховной Рады. Работу для СМИ возобновили только в мае 2024 года.

Впервые после продолжительной паузы украинцы смогли увидеть заседание парламента 31 июля 2025 года. В это время состоялось голосование за возвращение независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат "Батькивщины" показал непристойный жест во время выступления Тимошенко в ВР во время возобновления трансляций.

Также "Комментарии" писали, что нардеп обвинил власть в убийстве человека.