В Раде пошли против решений Зеленского: "Это Северная Корея"
НОВОСТИ

В Раде пошли против решений Зеленского: "Это Северная Корея"

Гончаренко требует снять ограничение выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет

26 августа 2025, 18:38 comments1053
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине идет полномасштабная война, продолжается военное положение и мобилизация. Также действует запрет на выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет. И хотя обязательная мобилизация установлена с 25 лет, юноши с 18 лет свободно пересекать границу уже не могут. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разрешить выезд до 22 лет, однако в Раде отмечают, что правила нужно менять немедленно.

В Раде пошли против решений Зеленского: "Это Северная Корея"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что все ограничения на выезд за границу должны быть сняты, сообщил, что подал соответствующий законопроект в Верховную Раду.

"Пересечение границы превратилось в сплошную коррупционную схему. Выехать могут все, кто хочет и имеет деньги. Или "свои": Слуги Народа, такие как Дмитрук, Куницкий, Одарченко — легко сбежали за границу, когда на них вышло следствие", — отметил народный депутат.

По его словам, ни один действующий сегодня указ Президента или закон Украины — не является правовым источником ограничения права мужчин на выезд за пределы Украины.

"По сути все ограничения введены с нарушениями Конституции Украины. Это Северная Корея. С этим надо заканчивать. Право на выезд за границу должны иметь ВСЕ. Ограничения с мужчин в возрасте 18-60 лет должны быть сняты", — подчеркнул политик.

В Раде пошли против решений Зеленского: ”Это Северная Корея” - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая набросилась с критикой на Владимира Зеленского. Отметила, что президент сознательно не желает видеть давнюю катастрофу в армии. Также она сообщила об оккупации населённых пунктов в Днепропетровской области.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/49384
