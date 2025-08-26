В Раде пошли против решений Зеленского: "Это Северная Корея"

В Украине идет полномасштабная война, продолжается военное положение и мобилизация. Также действует запрет на выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет. И хотя обязательная мобилизация установлена с 25 лет, юноши с 18 лет свободно пересекать границу уже не могут. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разрешить выезд до 22 лет, однако в Раде отмечают, что правила нужно менять немедленно.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что все ограничения на выезд за границу должны быть сняты, сообщил, что подал соответствующий законопроект в Верховную Раду.

"Пересечение границы превратилось в сплошную коррупционную схему. Выехать могут все, кто хочет и имеет деньги. Или "свои": Слуги Народа, такие как Дмитрук, Куницкий, Одарченко — легко сбежали за границу, когда на них вышло следствие", — отметил народный депутат.

По его словам, ни один действующий сегодня указ Президента или закон Украины — не является правовым источником ограничения права мужчин на выезд за пределы Украины.

"По сути все ограничения введены с нарушениями Конституции Украины. Это Северная Корея. С этим надо заканчивать. Право на выезд за границу должны иметь ВСЕ. Ограничения с мужчин в возрасте 18-60 лет должны быть сняты", — подчеркнул политик.

