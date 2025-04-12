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В Раде отреагировали на рекомендацию "закрыть ротики" в вопросе демобилизации

Гончаренко заявил, что власти провалили мобилизацию и демобилизацию в Украине

сегодня, 16:49
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Ткачик Олеся

Заместитель председателя центра рекрутинга сил терробороны Игорь Швайка призвал украинцев прекратить высказываться о мобилизации и демобилизации.

В Раде отреагировали на рекомендацию "закрыть ротики" в вопросе демобилизации

Мобилизация в Украине

"Закрыли сейчас свои ротики на тему демобилизации и не распространяем эту тему. Второе: донесли обществу, что служить должен каждый", – заявил он.

Швайка объяснил, что украинцев не спрашивают об отношении к мобилизации, потому что оно будет "по определению негативным". Кроме того, вопрос исполнения гражданами их обязанностей не должен обсуждаться.

Заместитель председателя центра рекрутинга сил терробороны также предложил, чтобы каждый военнообязанный в течение срока от трех до шести месяцев "нашел себе место" в войсках, а тех, кто этого не сделает, должны принудительно распределить военными.

На это заявление отреагировал нардеп Алексей Гончаренко.

Ну реально, классная идея: давайте молчать. Пока одни уже третий год сидят в окопе, а другие пьют латте на кокосовом молоке, держа позиции ОСУВ "Идеалист" на Ярвале. Повестки не получают, критику не пишут — живут идеально", — отметил нардеп.

Политик обвинил власти в том, что они провалили всеобщую мобилизацию, превратив ее в "бусификацию". По его убеждению, в вопросе мобилизации и демобилизации должна быть справедливость.

"Должны быть одинаковые правила. Четкие сроки службы. Человек должен знать, сколько ему служить. Если хочет оставаться – имеет право. Но это должно быть сознательное решение, а не рабство. Я уже сто раз говорил: не было бы этого кризиса, будь четкие, честные и мотивирующие условия", — убежден нардеп.

Он также заявил, что ТЦК уже нужно было бы давно расформировать и построить на их месте рекрутинговый центр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , возможна ли демобилизация во время военного положения.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02fq22sqTWRJJnrxfrAbXAy5AcN2nn1gyMttwB8UfWVRR32tuEYhZaAGv1LiXp51zWl?locale=ru_RU
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