В Раде отреагировали на рекомендацию "закрыть ротики" в вопросе демобилизации

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Ткачик Олеся
Заместитель председателя центра рекрутинга сил терробороны Игорь Швайка призвал украинцев прекратить высказываться о мобилизации и демобилизации.
Мобилизация в Украине
Швайка объяснил, что украинцев не спрашивают об отношении к мобилизации, потому что оно будет "по определению негативным". Кроме того, вопрос исполнения гражданами их обязанностей не должен обсуждаться.
Заместитель председателя центра рекрутинга сил терробороны также предложил, чтобы каждый военнообязанный в течение срока от трех до шести месяцев "нашел себе место" в войсках, а тех, кто этого не сделает, должны принудительно распределить военными.
На это заявление отреагировал нардеп Алексей Гончаренко.
Политик обвинил власти в том, что они провалили всеобщую мобилизацию, превратив ее в "бусификацию". По его убеждению, в вопросе мобилизации и демобилизации должна быть справедливость.
Он также заявил, что ТЦК уже нужно было бы давно расформировать и построить на их месте рекрутинговый центр.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , возможна ли демобилизация во время военного положения.
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