В Раде определились относительно инициативы Зеленского по НАБУ и САП: подробности

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал пленарное заседание, на котором будет рассмотрена президентская инициатива.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По его словам, заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.

"При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание. Кроме этого, парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы", — сообщил председатель парламента.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал сообщение Стефанчука.

"Это очень важный вопрос. Лучше бы понедельник, но четверг — да четверг. Будет Чистый Четверг", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что закон о НАБУ и САП вызвал немало критики и привел к протестам. Владимир Зеленский предложил новый законопроект, гарантирующий реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Зеленский заверил, что текст сбалансирован. В четверг его зарегистрировали в Раде.

По словам Зеленского, самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины.