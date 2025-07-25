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В Раде определились относительно инициативы Зеленского по НАБУ и САП: подробности

В Раде объявили заседание, на котором будет рассмотрен законопроект Зеленского о НАБУ и САП

25 июля 2025, 12:24
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Кречмаровская Наталия

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал пленарное заседание, на котором будет рассмотрена президентская инициатива.

В Раде определились относительно инициативы Зеленского по НАБУ и САП: подробности

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По его словам, заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.

"При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание. Кроме этого, парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы", — сообщил председатель парламента.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал сообщение Стефанчука.

"Это очень важный вопрос. Лучше бы понедельник, но четверг — да четверг. Будет Чистый Четверг", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что закон о НАБУ и САП вызвал немало критики и привел к протестам. Владимир Зеленский предложил новый законопроект, гарантирующий реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Зеленский заверил, что текст сбалансирован. В четверг его зарегистрировали в Раде.

По словам Зеленского, самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины.



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Источник: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0PkrsLdS1WY35BXXNMo2BiTkAULE4SiYH5NeAp52tCCG6ETU3EpSwALm82xEgB8P9l?locale=uk_UA
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