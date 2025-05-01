В Раде оценили «мирные» заявления Лавров и Путина и их последствия для Украины

Россия демонстрирует новую фазу дипломатических манипуляций, активно предлагая перемирие, но параллельно продвигая ультимативные условия так называемого "мирного урегулирования" , заявила нардеп Ирина Геращенко.

Верховная Рада

По ее словам, публичные месседжи главы МИД РФ Сергея Лаврова, попытки кремлевского диктатора Владимира Путина склонить США к факту признания оккупаций и требования Москвы к Украине — это не переговоры, а шантаж и навязывание "капитулирующего мира" в обертке дипломатии.

Как говорит Геращенко, действительно сигналы из Кремля четкие: Украина должна отказаться от НАТО, признать аннексию территорий и согласиться на собственное разоружение.

"В ответ Россия обещает – ничего. Это не компромисс, а уничтожение украинского суверенитета как такового. Предложения краткосрочных перемирий — например, трехдневное "в честь Дня победы" — не искренний гуманитарный жест, а тактическая пауза для перегруппировки сил и дипломатической манипуляции", — подчеркнула нардеп.

По ее словам, неудача американского спецпосланника Стива Виткоффа убедить Путина хотя бы заморозить линию фронта сигнализирует: даже минимальный компромисс не входит в планы Кремля. Более того, сохранение "максималистской позиции относительно территорий" во время визита представителя администрации Трампа демонстрирует глубокую неспособность Москвы мыслить в рамках международного права.

Параллельно, говорит Геращенко, российская риторика пытается дискредитировать саму идею полноценного прекращения огня, если предварительно не будут выполнены политические условия Москвы.

По ее убеждению, для Путина даже молчание пушек возможно только тогда, когда Украина политически капитулирует. Это подвергает сомнению не только перспективу мира, но и саму логику переговоров.

"Критический вопрос для Запада и особенно для США: как долго Вашингтон и Брюссель будут закрывать глаза на блеф Кремля? Попытки навязать Киеву компромисс за счет собственной территории не остановят войну — они просто заморозят ее до следующего большого витка насилия", — отметила нардеп.

Она добавила, что опасность в том, что расчет на временный покой за счет Украины может выглядеть привлекательно для США и Европы, однако он разрушает принципы, на которых держится вся трансатлантическая безопасность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ может согласиться на 30-дневное перемирие.



