Кречмаровская Наталия
Перед встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского призвали в Украине объединиться вокруг украинского гаранта. В парламенте указали, что не так с этим призывом.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, что последние пару дней был необычный всплеск под копирку написанных постов от "Слуг народа".
Объяснил: ему казалось, что объединяться должны вокруг Вооруженных Сил Украины. Которым Зеленский, по словам нардепа, уже 2,5 года не подписывает проголосованный Радой закон о возвращении 30 тыс. грн.
Казалось, по словам политика, должны объединяться вокруг педагогов и обеспечения им достойных зарплат. Однако ответ правительства: никому ничего – никаких повышений.
По мнению политика, казалось, что должны объединяться вокруг украинских матерей и повышения выплат на ребенка. Однако, как подчеркнул Гончаренко, этого пришлось добиваться 3 года. И только 19 августа проголосовали в первом чтении законопроект об увеличении выплат на детей и при рождении ребенка. И то, по словам народного депутата, проголосовали с обманом и выплатами только для будущих детей. Хотя он должен касаться каждого ребенка до 3-х лет.
