Политика Украины 2025 В Раде не скрывают возмущения: стоит ли объединяться вокруг Зеленского
В Раде не скрывают возмущения: стоит ли объединяться вокруг Зеленского

Вместо "единения" и увеличения помощи украинцам - значительные повышения зарплат отдельным чиновникам: Гончаренко

20 августа 2025, 15:03
Кречмаровская Наталия

Перед встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского призвали в Украине объединиться вокруг украинского гаранта. В парламенте указали, что не так с этим призывом.

В Раде не скрывают возмущения: стоит ли объединяться вокруг Зеленского

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, что последние пару дней был необычный всплеск под копирку написанных постов от "Слуг народа".

"Объединяемся вокруг Президента!! Писали они", — отметил политик.

Объяснил: ему казалось, что объединяться должны вокруг Вооруженных Сил Украины. Которым Зеленский, по словам нардепа, уже 2,5 года не подписывает проголосованный Радой закон о возвращении 30 тыс. грн.

Казалось, по словам политика, должны объединяться вокруг педагогов и обеспечения им достойных зарплат. Однако ответ правительства: никому ничего – никаких повышений.

По мнению политика, казалось, что должны объединяться вокруг украинских матерей и повышения выплат на ребенка. Однако, как подчеркнул Гончаренко, этого пришлось добиваться 3 года. И только 19 августа проголосовали в первом чтении законопроект об увеличении выплат на детей и при рождении ребенка. И то, по словам народного депутата, проголосовали с обманом и выплатами только для будущих детей. Хотя он должен касаться каждого ребенка до 3-х лет.

"Объединяемся вокруг Президента!! Писали они. А между тем — увеличили зарплаты прокуроров, увеличили зарплаты счетной палаты, где заправляет подруга Зеленского, увеличили на 30 млн зарплатный фонд для Министерства финансов. Объединились", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что требуют народные депутаты от Зеленского на фоне переговоров о мире.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/49241
