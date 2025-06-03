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В Раде не подбирают слова: чем нардепов возмутила позиция Минобороны

Гончаренко обещает добиться расформирования ТЦК

3 июня 2025, 21:07 comments2730
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Кречмаровская Наталия

После скандалов с представителями ТЦК начали звучать предложения сменить форму для представителей терцентров. С такой инициативой выступил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, пишет портал "Комментарии".

В Раде не подбирают слова: чем нардепов возмутила позиция Минобороны

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Нардеп сообщил, что получил ответ на свое обращение от Министерства обороны. Он отметил, что власти защищают ТЦК и отказываются делать для них отдельную форму.

"Там говорят, что поскольку ТЦК относятся к Сухопутным войскам, то и форму они носят соответствующую. А отличие от настоящих военных происходит с помощью специальных нарукавных знаков. Разработка отдельной формы вроде бы нецелесообразна", — процитировал ответ Гончаренко.

Однако политик заявил, что с этим категорически не согласен. Целесообразность есть и она очень проста, объяснил Гончаренко.

По его словам, если у ТЦК будет другая форма, это позволит настоящим военным, которые защищают нашу страну на фронте, носить и гордиться собственной формой во время отпуска.

"Существующих знаков различия абсолютно недостаточно. И это создает кучу неудобств реальным военным. Еще раз. Одна форма, которую будут гордиться одеть. Другая — для ТЦК. Буду дальше добиваться, чтобы ТЦК сняла пиксель и была расформирована", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ТЦК обнаружили масштабные фальсификации. В Государственном бюро расследований сообщили о разоблачении должностного лица ТЦК, который фальсифицировал данные о мобилизованных. Отмечается, что один из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета. Такие действия предпринимал, чтобы фиктивно повысить показатели мобилизации.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/47442
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