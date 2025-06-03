В Раде не подбирают слова: чем нардепов возмутила позиция Минобороны

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Кречмаровская Наталия
После скандалов с представителями ТЦК начали звучать предложения сменить форму для представителей терцентров. С такой инициативой выступил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, пишет портал "Комментарии".
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Нардеп сообщил, что получил ответ на свое обращение от Министерства обороны. Он отметил, что власти защищают ТЦК и отказываются делать для них отдельную форму.
Однако политик заявил, что с этим категорически не согласен. Целесообразность есть и она очень проста, объяснил Гончаренко.
По его словам, если у ТЦК будет другая форма, это позволит настоящим военным, которые защищают нашу страну на фронте, носить и гордиться собственной формой во время отпуска.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ТЦК обнаружили масштабные фальсификации. В Государственном бюро расследований сообщили о разоблачении должностного лица ТЦК, который фальсифицировал данные о мобилизованных. Отмечается, что один из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета. Такие действия предпринимал, чтобы фиктивно повысить показатели мобилизации.
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