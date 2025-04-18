В Раде назвали ключевые риски для Украины соглашения с США по металлам

Народная депутат Украины Юлия Сирко заявила, что соглашение о сотрудничестве в сфере недропользования между Украиной и США должно предусматривать гарантии безопасности, а не признавать сомнительные долги или открывать путь к монополизации украинских ресурсов.

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По словам нардепа, существует несколько рисков этого соглашения, с которыми может столкнуться Украина.

"Что касается соглашения о полезных ископаемых Украины с США, то здесь могут быть три риска. Первый — это соглашение может признать какие-то непонятные долги, которые не являются долгами, а были, скорее, грантовой помощью Украине. А относительно передачи нам американского вооружения, то доход от этого оружия остался у американских производителей на территории Соединенных Штатов", — подчеркнула народный депутат.

По ее словам, вторым риском может стать возможная монополия США на распределение доходов от украинских недр. Такой шаг может сделать Украину экономически зависимой от США.

И третий момент, который тоже является одним из ключевых, говорит нардеп. Речь идет об отсутствии в соглашении каких-либо гарантий безопасности.

Как говорит нардеп, когда Украина заключает подобные договоренности, речь идет не только об экономике, но и о защите и стабильности.

Сирко подчеркивает, если эти три угрозы будут устранены, тогда не будет препятствий для притока американских инвестиций, а также создание совместных предприятий и новых рабочих мест – это выгодно для обеих сторон.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине новую версию соглашения о доступе к природным ресурсам, которая предусматривает полный возврат оказанной помощи без предоставления гарантий безопасности. Этот документ может стать элементом более широкого переговорного процесса о будущих отношениях между Киевом и Вашингтоном.



