Главная Новости Политика Украины 2025 В Раде хватаются за голову: украинцы допустили ключевую ошибку
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде хватаются за голову: украинцы допустили ключевую ошибку

Монополия на власть никого не доводила до успеха: Кучеренко

8 августа 2025, 12:38
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде указывают на проблемы, к которым привело наличие "монокоалиции".

В Раде хватаются за голову: украинцы допустили ключевую ошибку

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко убежден, что пока украинцы не поймут, что львиная доля проблем в стране связана с их выбором в 2019 году и не перестанут винить кого угодно кроме себя — ничего хорошего в стране не будет.

По его словам, ключевой ошибкой было голосование летом 2019 года на выборах в Верховную Раду в так называемом "третьем туре" под лозунгом "сделаем их еще раз!". Политик убежден, если бы в парламентской коалиции было две, а лучше три политические силы — ситуация была бы совершенно другой, даже с антикоррупционной проблемой.

"Во-первых, никакой "офис президента" не имел бы такого аномального веса. Во-вторых, любое должностное лицо (министр, премьер, генпрокурор) было бы под перекрестным контролем. Голосование "по приколу" привело к появлению ужасного явления под названием "монокоалиция". Само ее существование и функционирование стало угрозой государству”, — пояснил Кучеренко.

По его словам, это привело к тому, что украинцы ищут защиту "от этой искусственной монополии на власть" во внешних силах и у так называемых общественных активистов. Которые теперь борются за свое монопольное право по контролю над страной.

"Никогда никого нигде монополия на власть не доводила до успеха. И основа этой катастрофы была заложена именно в 2019 году — помните это и делайте выводы", — отметил нардеп.

По его словам, единственное, что сейчас можно сделать полезным для страны — это разрушить "монокоалицию" внутри Верховной Рады и выйти на какую-то реальную коалицию "национального спасения" и коалиционное патриотическое правительство.

"Понятно, что этот шаг должен быть согласован с нашими партнерами — таковы сегодня реалии. Но инициироваться он должен не извне, это должно быть требованием украинского народа. Безусловно, это непростая задача, но другого выхода я просто не вижу", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как завершится война для военных.



Источник: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid02T3z73YUMgLm7UUJdUVm3hX9Crxq9fSG7ECzV93aQd9HBQ2bMAN3PkY5g8N33JvNBl
