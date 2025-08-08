В Раде хватаются за голову: украинцы допустили ключевую ошибку

Рубрики
В Верховной Раде указывают на проблемы, к которым привело наличие "монокоалиции".
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко убежден, что пока украинцы не поймут, что львиная доля проблем в стране связана с их выбором в 2019 году и не перестанут винить кого угодно кроме себя — ничего хорошего в стране не будет.
По его словам, ключевой ошибкой было голосование летом 2019 года на выборах в Верховную Раду в так называемом "третьем туре" под лозунгом "сделаем их еще раз!". Политик убежден, если бы в парламентской коалиции было две, а лучше три политические силы — ситуация была бы совершенно другой, даже с антикоррупционной проблемой.
По его словам, это привело к тому, что украинцы ищут защиту "от этой искусственной монополии на власть" во внешних силах и у так называемых общественных активистов. Которые теперь борются за свое монопольное право по контролю над страной.
По его словам, единственное, что сейчас можно сделать полезным для страны — это разрушить "монокоалицию" внутри Верховной Рады и выйти на какую-то реальную коалицию "национального спасения" и коалиционное патриотическое правительство.
