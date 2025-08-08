В Раде хватаются за голову: украинцы допустили ключевую ошибку

В Верховной Раде указывают на проблемы, к которым привело наличие "монокоалиции".

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко убежден, что пока украинцы не поймут, что львиная доля проблем в стране связана с их выбором в 2019 году и не перестанут винить кого угодно кроме себя — ничего хорошего в стране не будет.

По его словам, ключевой ошибкой было голосование летом 2019 года на выборах в Верховную Раду в так называемом "третьем туре" под лозунгом "сделаем их еще раз!". Политик убежден, если бы в парламентской коалиции было две, а лучше три политические силы — ситуация была бы совершенно другой, даже с антикоррупционной проблемой.

"Во-первых, никакой "офис президента" не имел бы такого аномального веса. Во-вторых, любое должностное лицо (министр, премьер, генпрокурор) было бы под перекрестным контролем. Голосование "по приколу" привело к появлению ужасного явления под названием "монокоалиция". Само ее существование и функционирование стало угрозой государству”, — пояснил Кучеренко.

По его словам, это привело к тому, что украинцы ищут защиту "от этой искусственной монополии на власть" во внешних силах и у так называемых общественных активистов. Которые теперь борются за свое монопольное право по контролю над страной.

"Никогда никого нигде монополия на власть не доводила до успеха. И основа этой катастрофы была заложена именно в 2019 году — помните это и делайте выводы", — отметил нардеп.

По его словам, единственное, что сейчас можно сделать полезным для страны — это разрушить "монокоалицию" внутри Верховной Рады и выйти на какую-то реальную коалицию "национального спасения" и коалиционное патриотическое правительство.

"Понятно, что этот шаг должен быть согласован с нашими партнерами — таковы сегодня реалии. Но инициироваться он должен не извне, это должно быть требованием украинского народа. Безусловно, это непростая задача, но другого выхода я просто не вижу", — подытожил политик.

