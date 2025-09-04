В Раде хватаются за голову: Украина потеряет людей и не сможет восстановить государственность

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Некоторые украинцы более трех лет находятся за границу, куда уехали, спасаясь от войны. Некоторые вернулись домой, а некоторые планируют остаться в другой стране даже после завершения войны в Украине.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков сообщил, что только 30% украинцев готовы возвращаться домой. По его словам, это критический вызов государству. Политик отметил, что сейчас около 7 млн украинцев находятся за границей. И ситуация с их возвращением домой катастрофическая.
По его словам, подобные действия власти не мотивируют людей возвращаться. Напротив, отметил он, это подталкивает еще большее количество украинцев выезжать за границу.
По оптимистичным оценкам, по мнению Разумкова, по завершении боевых действий готовы вернуться лишь около 30% наших граждан.
Политик подчеркнул, что допустить это Украина не может.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что почему украинцам приходится платить за чужую некомпетентность.