В Раде хватаются за голову: Украина потеряет людей и не сможет восстановить государственность

Некоторые украинцы более трех лет находятся за границу, куда уехали, спасаясь от войны. Некоторые вернулись домой, а некоторые планируют остаться в другой стране даже после завершения войны в Украине.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков сообщил, что только 30% украинцев готовы возвращаться домой. По его словам, это критический вызов государству. Политик отметил, что сейчас около 7 млн украинцев находятся за границей. И ситуация с их возвращением домой катастрофическая.

"Власть для этого почти ничего не делает. Часто наоборот – блокирует консульские услуги, просит европейские правительства не финансировать образование украинских детей или отдавать в бюджет Украины деньги, предназначенные для помощи беженцам, чтобы в Офисе президента могли сами решать, на что их потратить!", – рассказал политик.

По его словам, подобные действия власти не мотивируют людей возвращаться. Напротив, отметил он, это подталкивает еще большее количество украинцев выезжать за границу.

По оптимистичным оценкам, по мнению Разумкова, по завершении боевых действий готовы вернуться лишь около 30% наших граждан.

"Чтобы этот показатель увеличивался, нужно не создание Министерства единства или других пиар-проектов, а системная работа: планы, стратегия и реальные стимулы для возвращения. Если мы не начнем делать это сейчас, то потеряем людей, которые могут и умеют работать, капитал, который они с собой увезли, и самое ценное — детей, будущие поколения нашей страны", — отметил народный депутат.

Политик подчеркнул, что допустить это Украина не может.

"Ведь тогда даже с восстановлением мира мы не сможем восстановить государство, которое будет жить и развиваться!", — подчеркнул Разумков.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что почему украинцам приходится платить за чужую некомпетентность.



