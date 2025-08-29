В Раде хватаются за голову: кто и как будет решать будущее Украины

В четверг, 28 августа, начало действовать постановление Кабмина об изменениях в условиях пересечения границы для мужчин. Разрешили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. В Верховной Раде критиковали решение правительства.

Украина. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Максим Бужанский отметил, что очереди, желающие уехать молодежи, все видели вчера, а вот очередей желающих въехать почему-то нет. Политик отметил, что все те тысячи молодых людей, которые годами "извивались вместе с Вакарчуком на его концертах в Варшаве", скучали, по их словам, по дому, но попасть туда годами не могли, потому что не выпустили бы обратно в ЕС, заехать в Украину не спешат. Хотя теперь их и выпустят снова в ЕС. Может не доверяют, отметил Бужанский.

"Когда закончится война, окажется, что в компании из шести друзей, троим было по 25 лет, их забрали на фронт, и двое из них погибли. А троим было по 23 года без одного дня, и они уехали в Кельн", — предположил народный депутат.

Потом пойдут на выборы, спрогнозировал политик, и с преимуществом три к одному решат, кому быть властью над этим, двадцатипятилетним.

"И все это не их вина, обстоятельства так сложатся", — резюмировал Бужанский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти принимают хаотические решения, не общаясь с обществом о дальнейших последствиях. Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко. По ее словам, подобные решения правительство принимает на фоне проблем с мобилизацией, неукомплектованностью подразделений и демографическим кризисом.

Народная депутат напомнила, что в парламенте сейчас зарегистрированы законопроекты о разрешении для выезда за границу тех людей, которые еще не подпадают под мобилизацию, то есть до 25 лет.



