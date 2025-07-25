В Раде хватаются за голову: "Это уже серьезный удар по всей Украине"

Закон о НАБУ и САП всколыхнул не только украинский, но и европейский политикум. И, как отмечают в Верховной Раде Украины, такие решения украинской власти будут иметь последствия.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Украина получит от Европы на 1,5 миллиарда евро меньше из-за задержки реформ. Отмечает, что по словам представителя Еврокомиссии, Украина выполнила только 13 из 16 необходимых реформ. Поэтому, объясняет, получит 3,05 млрд евро, при этом первоначальная сумма была 4,5 млрд евро.

"Это уже удар серьезный по всей Украине. Причину знаете сами. Зеленский знал, на что идет, подписывая диктаторский закон о НАБУ и САП. Теперь мы все пожинаем плоды его действий", — сообщает Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал пленарное заседание, на котором рассмотрят президентскую инициативу.

По его словам, заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению безотлагательного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года. "При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание. Кроме этого, парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы", — сообщил глава парламента.

Гончаренко заявил, что это будет Чистый четверг.



