В Раде хватаются за голову: для Украины это будет абсолютная катастрофа

Принятие закона о НАБУ и САП может иметь катастрофические последствия для Украины – ЕС может прекратить финансирование. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

По его словам, ЕС предупреждает, что остановит финансирование, если независимость НАБУ и САП не будет возобновлена. Гончаренко объяснил, что фактически в ЕС готовятся к сценарию, если Верховная Рада не примет законопроект, восстанавливающий независимость этих антикоррупционных органов, или внесут правки, которые навредят их деятельности.

"Сразу хочу ответить всем, кто скажет: "Ой, мы справимся и без их денег". Нет, не справимся. Это будет абсолютная катастрофа", — отметил Гончаренко.

Политик выразил надежду, что "все, кто с пеной в рот доказывал, какой классный закон о ликвидации независимости НАБУ и САП, резко одумаются и проголосуют за адекватность".

Напомним: портал “Комментарии” писал, что Алексей Кучеренко рассказал, когда поверит в независимость НАБУ и САП. По его словам, это произойдет, когда на скамье подсудимых будут сидеть бывшие независимые руководители Нафтогаза, Укрэнерго, Оператора ГТС времен анбандлинга, независимых наблюдательных советов этих структур.

Причем, по его словам, как "независимые" члены, так и представители государства, "независимые" члены "независимой НКРЭКУ", оказавшиеся там в 2019 году без конкурса и те депутаты и "общественные деятели", которые оказались там в 2019 году без конкурса и те депутаты и общественные деятели, которые организовали этот энергетическо-коммунальный шабаш последних 10 лет. Кучеренко отметил, что он превратился в банальное ограбление экономики страны и населения под лозунгом так называемых "независимых" реформ.



