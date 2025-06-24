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В Раде готовят срочное решение: кого оно коснется

Гончаренко рассказал, что в Раде, вероятно, хотят срочно сменить премьера и правительство

24 июня 2025, 18:05
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Кречмаровская Наталия

Вопрос избрания нового премьер-министра Украины обсуждается почти каждый год. В июне 2025 года такое предложение озвучил народный депутат Украины Дмитрий Разумков. Отмечал, что инициировали сбор подписей по поводу объявления недоверия правительству. Сам Разумков призвал Дениса Шмыгаля уйти в отставку.

В Раде готовят срочное решение: кого оно коснется

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Вероятно, изменения в Кабмине произойдут совсем скоро. Ранее объявляли дату 15 июля. Однако, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, заседание парламента может быть проведено 7-8 июля.

"Слугам сказали готовиться к внеочередной сессии Рады 7-8 июля: планируется замена премьера", — заявил Гончаренко.

Также нардеп раскрыл подробности столь спешного решения. Он отметил, что 10-11 июля в Риме должна состояться Конференция по восстановлению Украины (Recovery Conference). А ближайшее заседание Рады, по словам политика, пока запланировано на 15 июля. Поэтому, по словам Гончаренко, на конференцию, по состоянию на данный момент, в качестве премьера должен ехать Шмыгаль.

"Однако прямо сейчас Слугам рассылают сообщения, чтобы они были готовы к внеочередной сессии Рады 7-8 июля. Чтобы сменить премьера и правительство. Наиболее вероятно, что новым премьером станет Юлия Свириденко. И уже она поедет на конференцию в Риме", — объяснил причины поспешного решения нардеп.


В Раде готовят срочное решение: кого оно коснется - фото 2


Напомним: портал "комментарии" писал, что некоторые народные избранники, хотя и соглашаются с необходимостью уволить министров, отмечают, что сделать это невозможно.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк пояснил, что сейчас увольнение Премьера запрещено Законом "О правовом режиме военного положения". Там есть статья №10 "Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти, других государственных органов в условиях военного положения".



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/47875
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