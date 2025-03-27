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Главная Новости Политика Украины 2025 В Раде допустили, что соглашение о полезных ископаемых может не нуждаться в ратификации
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В Раде допустили, что соглашение о полезных ископаемых может не нуждаться в ратификации

В Раде говорят, что Украина должна сохранить поддержку США, но не ценой сдачи национальных интересов

27 марта 2025, 16:49
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Ткачик Олеся

На данном этапе обсуждать определенные рабочие драфты соглашения о полезных ископаемых из США, которое не является окончательным, а тем более пытаться сделать из этого хайп, неуместно, считает нардеп Даниил Гетманцев.

В Раде допустили, что соглашение о полезных ископаемых может не нуждаться в ратификации

Верховная Рада

По его словам, когда этот документ – после всех доработок, переговоров с США, другими союзниками – зайдет в Верховную Раду как согласованная позиция Правительства, тогда народные депутаты будут определяться.

"Это в случае, если соглашение потребует ратификации, что также должны установить юристы", — отметил политик.

При этом он подчеркнул, что парламент точно "в слепую" ничего не будет ратифицировать.

"Должны сохранить поддержку союзников, добиться постоянного перемирия, наконец выйти на достойный и справедливый мир, но не ценой односторонних уступок и сдачи долгосрочных национальных интересов. Любому", — подчеркнул Гетманцев.

Политик также выразил надежду, что с американской стороной Украина сможем дойти до компромисса, который будет выгоден обеим странам, а главное будет обеспечивать послевоенное восстановление и поступательное развитие нашего государства как части усилий по обеспечению устойчивого мира в Украине и Европе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что народный депутат Ярослав Железняк заявил, что получил соглашение о полезных ископаемых, которое предложили США для Украины. По его словам, документ предусматривает полное право вето со стороны США в принятии решений, а также прибыль для американцев и выплату Украиной помощи, предоставленной с 2022 года Соединенными Штатами. Речь уже идет обо всех ископаемых. То есть там и нефть, и газ, и новые, и существующие. По всей территории Украины.




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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/9069
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