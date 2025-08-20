В Раде бьют тревогу: решение Кабмина по продаже алкоголя и табака не выдерживает никакой критики

На днях Кабинет министров Украины представил программу действий, где члены правительства прописали первоочередные программы.

Народная депутат Украины Нина Южанина раскритиковала ситуацию, которая сложилась с программой “еАкциз”.

"Сказать, что меня удивили предусмотренные Программой действий Правительства мероприятия и результаты по внедрению "еАкциза" — это ничего не сказать!", — рассказала народная депутат.

Она привела условия: "до 31 декабря 2026 созданы условия для 80% экономических операторов стать пользователями цифрового проекта в сфере электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".

Однако, по ее словам, согласно закону, все производители, экспортеры, оптовые и розничные торговцы алкогольных напитков и табачных изделий (экономические операторы) уже с 1 января 2026 должны работать исключительно в этой системе. Иначе, как подчеркивает народная депутат, вообще не имеют права реализовывать алкогольные напитки и табачные изделия.

"Бизнес бьет тревогу, просит перенести сроки перехода на электронную акцизную марку из-за срыва исполнительной властью всех определенных законом сроков, а власть закрывает на это глаза и ничего не делает. Теперь понятно, что правительство уже "прикрывает" себя такой Программой действий. А КАК ЖЕ ЗАКОН? Так что же должен делать бизнес с 1 января 2026 года? Останавливать производство и продажу алкогольных напитков и табачных изделий?”, — отметила Южанина.

