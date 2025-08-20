В Раде бьют тревогу: решение Кабмина по продаже алкоголя и табака не выдерживает никакой критики

Рубрики
На днях Кабинет министров Украины представил программу действий, где члены правительства прописали первоочередные программы.
Народная депутат Украины Нина Южанина раскритиковала ситуацию, которая сложилась с программой “еАкциз”.
Она привела условия: "до 31 декабря 2026 созданы условия для 80% экономических операторов стать пользователями цифрового проекта в сфере электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".
Однако, по ее словам, согласно закону, все производители, экспортеры, оптовые и розничные торговцы алкогольных напитков и табачных изделий (экономические операторы) уже с 1 января 2026 должны работать исключительно в этой системе. Иначе, как подчеркивает народная депутат, вообще не имеют права реализовывать алкогольные напитки и табачные изделия.
