В Раде бьют тревогу: о какой проблеме нардепам напомнило убийство Парубия

В парламенте заговорили о важности личной безопасности граждан и борьбе с преступностью. Именно об этом, по мнению народного депутата Даниила Гетманцева, напомнило убийство Андрея Парубия.

ВРУ. Фото из открытых источников

По его словам, безопасность граждан, порядок на улицах, преодоление организованной преступности – ключевое условие для того, чтобы человек чувствовал себя защищенным, общество жило, страна держалась и имела возможность для развития.

"Нельзя дать и шанса, чтобы преступность затопила улицы наших городов. С этим внутренним врагом нужно бороться и обезвреживать. К сожалению, мы уже имеем опыт "бурных девяностых", когда ни рядовые граждане, ни бизнес не могли чувствовать себя в безопасности. Повторение ситуации недопустимо. Для государства безопасность граждан – приоритет №1!”, — подчеркнул Гетманцев.

Политик отметил, что главная задача власти состоит в том, чтобы укрепить правоохранительную систему, развить ее технические возможности, поднять уровень профессионализма и ответственности. От этого, по его словам, зависит безопасность каждого гражданина и одновременно способность и стабильность государства.

Также политик подчеркнул, что нужно обеспечить неотвратимость и строгость наказания за нарушение закона.

"Чтобы ни один преступник не остался безнаказанным. Чтобы каждый убийца, вор, насильник или грабитель знал, что спрятаться нет никаких шансов", — подчеркнул политик.

По его убеждению, безопасность на улицах наших городов – это составляющая борьбы Украины за независимость.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кабмин изменил условия выезда за границу для некоторых украинцев.



