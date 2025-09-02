В Раде бьют тревогу: о какой проблеме нардепам напомнило убийство Парубия

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В парламенте заговорили о важности личной безопасности граждан и борьбе с преступностью. Именно об этом, по мнению народного депутата Даниила Гетманцева, напомнило убийство Андрея Парубия.
ВРУ. Фото из открытых источников
По его словам, безопасность граждан, порядок на улицах, преодоление организованной преступности – ключевое условие для того, чтобы человек чувствовал себя защищенным, общество жило, страна держалась и имела возможность для развития.
Политик отметил, что главная задача власти состоит в том, чтобы укрепить правоохранительную систему, развить ее технические возможности, поднять уровень профессионализма и ответственности. От этого, по его словам, зависит безопасность каждого гражданина и одновременно способность и стабильность государства.
Также политик подчеркнул, что нужно обеспечить неотвратимость и строгость наказания за нарушение закона.
По его убеждению, безопасность на улицах наших городов – это составляющая борьбы Украины за независимость.
