В Раде бьют тревогу: назвали огромные риски для Украины зимой

Украина закупает газ на предстоящий отопительный сезон, однако с накоплением необходимых объемов существуют проблемы.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко убежден, что есть огромные проблемы с газом, балансом и ресурсом на зиму. По его словам, все заявления, что "мы успешно рекордными темпами закачиваем", – это манипуляции.

Политик убежден, что этих темпов не хватает для того, чтобы у Украины был достаточный запас газа, даже будет накоплено 13 млрд кубометров. Народный депутат пояснил, что прошлая зима Украина прошла с 13 миллиардами, погода была теплой, да и в этом случае "съела все запасы хранилища".

"Поэтому по газу я вижу огромные риски", — подчеркнул он.

Проблема, по убеждению политика, возникла в результате абсолютно безответственной, неэффективной системы управления "Нафтогазом" со стороны Кабмина и неэффективности всех его менеджеров: Коболева, Витренко, Чернышева — абсолютно бездарных руководителей, по сути, проваливших все, что можно, в "Нафтогазе". Однако, как подчеркнул Кучеренко, они за это не ответили.

"Даже наоборот: до сих пор бегают по эфирам и рассказывают о своих победах. Это яркое свидетельство того, как государство неправильно поступает в отношении топ-руководителей государственных предприятий, которые доводили их до банкротства", — подчеркнул народный депутат.

По его словам, министру Светлане Гринчук и премьеру Юлии Свириденко нужно сконцентрироваться над балансом газа, сделать реальный аудит запасов газа и происходящего там.

"Это ведь может быть огромная проблема для экономики Украины. Не только для населения или коммунальных служб, а, в первую очередь, для экономики", — подчеркнул Кучеренко.

Политик объяснил, что если не будет хватать газа, то население трогать никто не будет. Под ограничения попадут серьезные предприятия, создающие бюджет. В этом он видит большую проблему.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новом логистическом маршруте для получения газа.



