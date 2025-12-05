Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что уже в ближайшую пятницу, 5 декабря, планируется объявление нового руководителя Офиса Президента Украины. Информация о дате назначения появилась после того, как продолжительные консультации с кандидатами завершились собеседованиями, проведенными лично президентом Владимиром Зеленским.

Фото: из открытых источников

Среди лиц, рассматриваемых на должность, Железняк называет Свириденко, Федорова, Шмыгаля и Буданова. В ходе встреч Зеленский обсуждал с кандидатами формат работы Офиса Президента и его взаимодействие с другими государственными органами для обеспечения эффективного управления государственными процессами. Кроме того, президент отмечал необходимость высокого уровня управленческих навыков, дипломатической компетентности и профессиональной ответственности. Во время совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном он подчеркнул: "Безусловно, у нас есть очень достойные люди".

28 ноября детективы НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны и ноутбуки, которые сейчас анализируются следствием. Сам Ермак подчеркнул, что не препятствовал следственным действиям. В тот же день он подал в отставку с поста руководителя Офиса Президента, которую занимал с 2020 года. Президент подписал указ о его увольнении.

Несмотря на отставку, Ермак продолжает выполнять функции в ряде государственных структур, включая вопросы национальной безопасности. Он остается членом Совета национальной безопасности и обороны, а также участвует в деятельности военных и государственных советов и штабов, обеспечивающих стратегическое управление государственными делами.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил необходимость восстановления мира в мире, подчеркнув, что Нью-Дели поддерживает все инициативы, направленные на это. Заявление он сделал во время личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице Индии, Нью-Дели.