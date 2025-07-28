В ОП огромная проблема после попытки ликвидации независимости НАБУ и САП

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что одним из проблемных последствий для Офиса президента с попыткой уничтожения независимости НАБУ и САП станет потеря парламента. Как объясняет нардеп, голосовавшие за законопроект чувствуют, что их "использовали и потом бросили", поэтому не будут голосовать по команде.

Офис президента может потерять парламент

Ярослав Железняк указал, что ОП в будущем столкнутся с последствиями из-за законопроекта, который предусматривал перевод независимых НАБУ и САП под контроль генпрокурора. По его словам, среди голосовавших "за" народных депутатов было три группы людей: кто искренне хотел избавиться от антикоррупционных органов; кто свое голосование на что-то обменял; кто понимал какое это зло, но кому звонили из ОП и давили (кого-то угрозами, на кого-то просто "президент просит").

"Одна из огромных прямых проблем для ОП – это потеря Парламента… Но каждую из этих категорию сначала использовали и потом бросили. И сейчас еще на них хотят переложить ответственность", — считает Железняк.

Нардеп указывает, что это уже второй подобный случай, тогда как первый касался "закона о закупке атомных реакторов, который в результате ничего не дал". Однако Железняк отмечает, что в этом случае ситуация для депутатов гораздо хуже, ведь была реакция от иностранцев, избирателей и друзей.

"Я откровенно думаю, что на этом Раду Офис потеряет. Не полностью, но где-то людей 20-30 уже никогда по команде не проголосуют. А это критично", — считает Железняк.

Напомним, что 22 июля народные депутаты 263 голосами поддержали законопроект №12414, фактически уничтожающий независимость САП и НАБУ. Из-за потери фактического "монобольшинства" власти привлекают голоса других фракций и групп, в том числе бывших членов ОПЗЖ и тех, против кого антикоррупционные органы ведут дела. Несмотря на протесты, президент подписал законопроект. Однако из-за усиления демонстраций, недовольства общества и критики от Запада, Зеленский предложил новый законопроект, фактически восстанавливающий независимость НАБУ и САП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за скандального шага Зеленского ЕС отложил часть помощи для Украины.

Также "Комментарии" писали, что в США сделали предупреждение Украине из-за законопроекта о НАБУ и САП.