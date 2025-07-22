Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Офисе Президента Украины начинается раскол. Причиной является громкое решение против Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Офис президента. Фото из открытых источников
Ранее Гончаренко писал, что Литвин — это единственный человек, который может остановить подпись законопроекта по ликвидации НАБУ и САП.
Гончаренко сообщал, что сегодня Рада поддержала "позорный законопроект о фактическом уничтожении НАБУ и САП". Проголосовало "ЗА" — 263 народных депутата.
Также политик прогнозировал, что закон сегодня подпишут и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, и Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая известна своей критикой. Нардепка не подбирает слова ни для кого — то ли президент Украины, то ли его окружение, то ли военное командование, то ли рядовые граждане. Не обошла вниманием Безуглая и спичрайтера президента Дмитрия Литвина.
"Понимаете, эти все очковтирательства, медбатальоны, линии дронов, лисьи норы, мадьяры — это просто медиа подачки, чтобы можно было оставлять все, как есть. Немалую роль в таком подходе играет активный член ЛГБТК+ сообщества, спичрайтер президента Дмитрий Литвин. И когда сам Зеленский во многом переродился, его окружение во многом нет”, — указала она свою оценку ситуации.