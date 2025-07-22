В Офисе Президента начинается раскол: кто готов пойти против Зеленского

В Офисе Президента Украины начинается раскол. Причиной является громкое решение против Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Офис президента. Фото из открытых источников

"Коммуникационник и ближайший советник Зеленского — Дмитрий Литвин готовится сделать заявление и будет участвовать в протесте против решения Зеленского по ликвидации НАБУ и САП. Протест будет сегодня у театра имени Франко в Киеве", – сообщил народный депутат.

Ранее Гончаренко писал, что Литвин — это единственный человек, который может остановить подпись законопроекта по ликвидации НАБУ и САП.

"Найдите его твиттер и напишите ему", — отметил политик.

Гончаренко сообщал, что сегодня Рада поддержала "позорный законопроект о фактическом уничтожении НАБУ и САП". Проголосовало "ЗА" — 263 народных депутата.

Также политик прогнозировал, что закон сегодня подпишут и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, и Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая известна своей критикой. Нардепка не подбирает слова ни для кого — то ли президент Украины, то ли его окружение, то ли военное командование, то ли рядовые граждане. Не обошла вниманием Безуглая и спичрайтера президента Дмитрия Литвина.

"Понимаете, эти все очковтирательства, медбатальоны, линии дронов, лисьи норы, мадьяры — это просто медиа подачки, чтобы можно было оставлять все, как есть. Немалую роль в таком подходе играет активный член ЛГБТК+ сообщества, спичрайтер президента Дмитрий Литвин. И когда сам Зеленский во многом переродился, его окружение во многом нет”, — указала она свою оценку ситуации.



