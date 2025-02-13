В МИДе резко поставили на место Венгрию из-за клеветы по "дискредитации"

Украина категорически исключает обвинения со стороны Венгрии в отношении якобы организации "дискредитационной кампании". Министерство иностранных дел Украины отмечает, что нет ничего более дискредитирующего Будапешт, чем его собственные действия.

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"Украина не проводит и не будет проводить никаких кампаний против своих партнеров, в частности, против Венгрии. Мы также не будем вмешиваться во внутренние дела других государств", — заявили в МИД.

Эта позиция была также высказана заместителю министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадяру. В то же время в Министерстве отметили, что его визит в Украину сопровождался попыткой съемки провокационного видео в Киеве с манипулятивными высказываниями, которые пытались очернить украинское руководство.

"Ничего не может больше дискредитировать венгерских чиновников, чем их собственные поступки. Подобные действия служат только интересам Российской Федерации, стремящейся разжечь раздор", — отметили в МИД Украины.

4 февраля лидер парламентской фракции правящей венгерской партии "Фидес" Мате Кочиш заявил, что венгерские спецслужбы располагают информацией о якобы организованной кампании по дискредитации правительства Венгрии и премьер-министру Виктору Орбану. По его словам, цель этой так называемой информационной операции — распространение фальшивых материалов в СМИ. Кочиш также утверждает, что Украина стоит за этой кампанией.

Отдельно стоит отметить, что Венгрия является единственной соседней страной-членом ЕС, которую украинцы считают враждебной из-за пророссийской политики Орбана и его блокировки помощи Киеву.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина взяла на себя три обязательства, выставленных Будапештом и касающиеся поставок нефти и газа в Венгрию.