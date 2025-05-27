Нардеп Марьяна Безугла сделала тревожный прогноз по войне в Украине, подчеркнув, что она не пессимистка, а реалистка.

Марьяна Безуглая

"Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на восток и атаками дроновых ШИ РОЕВ на города, мировая война, передел мира, в целом разносторонний технологический рывок человечества и полная перестройка взаимоотношений с интеграцией искусственного интеллекта, роботизацией и роботами. Жизнь тех, кто останется в живых", — заявила Безугла.

Кроме того, по ее словам, нужно ожидать смены государственных систем. Все это, по мнению народного депутата, произойдет очень быстро.

"Но каждый и каждый, кто сейчас имеет свободу, возможность и способность бороться, не опускайте рук. Через несколько лет мы не узнаем ни мир, ни страну. Украина станет такой, на которую мы способны. И нужно удержаться. Удержать наше государство", — подчеркнула Безуглая.

При этом она подчеркнула, что Украины, которую мы знали, уже нет и никогда никогда не будет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович предсказал Украине новые большие потери в войне, потому что украинские переговорщики отказались сдавать территории и капитулировать в Стамбуле. Арестович убежден, что якобы Украину ждут сложные времена, а ситуация к осени стремительно ухудшится. При этом он считает, что Киев все равно пойдет не по территории, но уже будет договариваться о потере большего количества территорий.

О сложном лете на фронте также сообщил и нардеп Николай Княжицкий. При этом эксперты говорят, что Путин поручил своей армии достичь выполнения всех целей "СВО".



