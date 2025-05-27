Украины уже нет: Безуглая шокировала прогнозом о войне

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Ткачик Олеся
Нардеп Марьяна Безугла сделала тревожный прогноз по войне в Украине, подчеркнув, что она не пессимистка, а реалистка.
Марьяна Безуглая
Кроме того, по ее словам, нужно ожидать смены государственных систем. Все это, по мнению народного депутата, произойдет очень быстро.
При этом она подчеркнула, что Украины, которую мы знали, уже нет и никогда никогда не будет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович предсказал Украине новые большие потери в войне, потому что украинские переговорщики отказались сдавать территории и капитулировать в Стамбуле. Арестович убежден, что якобы Украину ждут сложные времена, а ситуация к осени стремительно ухудшится. При этом он считает, что Киев все равно пойдет не по территории, но уже будет договариваться о потере большего количества территорий.
О сложном лете на фронте также сообщил и нардеп Николай Княжицкий. При этом эксперты говорят, что Путин поручил своей армии достичь выполнения всех целей "СВО".
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