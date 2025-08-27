Украину подставили с соглашением о полезных ископаемых: что с ней не так

Бывший министр иностранных дел Украины и экспосол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых оказалось невыгодным для Киева. Об этом он сказал в эфире Radio NV.

Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной (фото из открытых источников)

"Я думаю, что нас подставили, мы заглотнули эту наживку и дальше не знали, что с этим делать. Потому что если вы говорите с крупной минеральной страной, а ваш конкурент является еще большей минеральной страной, то я не совсем понимаю, как с такими картами, как у нас, можно выиграть ту же игру", – отметил дипломат.

По его словам, Украина фактически участвует в игре, правила которой навязали другие, при этом отдавая себе отчет в том, что ожидания партнеров значительно отличаются.

"И я бы, например, если бы меня спросили (слава Богу, не спрашивают), не стал играть в игру, в которой Россия приходит и спрашивает: 'Сколько-сколько? Литий? Это даже не смешно. Смотри, у нас же титан. Хочешь литий? Пожалуйста. Кстати, на оккупированной территории Украины тоже'. у обоих них совсем другие ожидания", – добавил Пристайко.

1 мая 2025 года США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах. Тогдашний первый вице-премьер – министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон договорились создать Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который должен привлекать глобальные инвестиции в страну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в стране раскрыли свое отношение к соглашению о полезных ископаемых из США. 30 апреля 2025 Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Договор предусматривает возможность инвестирования в добычу полезных ископаемых, а также извлечение из них прибыли. Киевский международный институт социологии (КМИС) опросил украинцев об их отношении к соглашению о полезных ископаемых.

Согласно результатам опроса КМИС, у 47% украинцев есть положительные ожидания от соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Отрицательно о договоре высказались 22% респондентов. 19% считают, что соглашение о недрах не повлияет на Украину, а 12% опрошенных затруднились с ответом.