Украину подставили с соглашением о полезных ископаемых: что с ней не так

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Бывший министр иностранных дел Украины и экспосол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых оказалось невыгодным для Киева. Об этом он сказал в эфире Radio NV.
Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной (фото из открытых источников)
По его словам, Украина фактически участвует в игре, правила которой навязали другие, при этом отдавая себе отчет в том, что ожидания партнеров значительно отличаются.
1 мая 2025 года США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах. Тогдашний первый вице-премьер – министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон договорились создать Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который должен привлекать глобальные инвестиции в страну.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в стране раскрыли свое отношение к соглашению о полезных ископаемых из США. 30 апреля 2025 Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Договор предусматривает возможность инвестирования в добычу полезных ископаемых, а также извлечение из них прибыли. Киевский международный институт социологии (КМИС) опросил украинцев об их отношении к соглашению о полезных ископаемых.Согласно результатам опроса КМИС, у 47% украинцев есть положительные ожидания от соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Отрицательно о договоре высказались 22% респондентов. 19% считают, что соглашение о недрах не повлияет на Украину, а 12% опрошенных затруднились с ответом.