Украинские власти допустили значительные ошибки: что пошло не так со вступлением в НАТО

Кречмаровская Наталия
Заявления и надежды на вступление Украины в НАТО, которые звучали в стране не один десяток лет, отходят на второй план. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не видит Украину в Североатлантическом альянсе. Меньше говорят о НАТО и украинские политики. В Верховной Раде Украины допустили, что власти в большей степени работали на рейтинги, чем реалистично оценивали ситуацию со вступлением в НАТО.
Украина-НАТО. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал о своем видении этой ситуации.
По его словам, в Украине за все время пути в НАТО раз пять опережали события — говорили, что "уже завтра, после завтра НАТО уже все — без НАТО жизни нет и все".
Кучеренко отметил, что было много поспешных, необдуманных шагов со стороны украинской власти.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что еще раньше предлагал идею "квази-пятой статьи НАТО". По его словам, это формат гарантий, который мог бы работать без членства Украины в Альянсе.
Нардеп отметил, что для Украины следует работать над договоренностью: в случае агрессии включаются войска стран-подписантов. Враг, по убеждению политика, поймет серьезность сигнала, только если будет знать, что нападение означает автоматический конфликт не только с Украиной, но и с ведущими государствами мира.