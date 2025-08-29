Украинские власти допустили значительные ошибки: что пошло не так со вступлением в НАТО

Заявления и надежды на вступление Украины в НАТО, которые звучали в стране не один десяток лет, отходят на второй план. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не видит Украину в Североатлантическом альянсе. Меньше говорят о НАТО и украинские политики. В Верховной Раде Украины допустили, что власти в большей степени работали на рейтинги, чем реалистично оценивали ситуацию со вступлением в НАТО.

Украина-НАТО. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал о своем видении этой ситуации.

"Действия украинской власти, когда они начинались по отношению к НАТО, они были скорее рефлексивными, чем искренними и откровенными, а главное, прагматичными в понимании, а что это такое, что это нам может принести, насколько это, вероятно, реалистично или нет", — отметил Кучеренко.

По его словам, в Украине за все время пути в НАТО раз пять опережали события — говорили, что "уже завтра, после завтра НАТО уже все — без НАТО жизни нет и все".

Кучеренко отметил, что было много поспешных, необдуманных шагов со стороны украинской власти.

"Скорее, хотели сработать на рейтинги, на популярность, чем реалистично оценивали ситуацию", — выразил свое мнение народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что еще раньше предлагал идею "квази-пятой статьи НАТО". По его словам, это формат гарантий, который мог бы работать без членства Украины в Альянсе.

Нардеп отметил, что для Украины следует работать над договоренностью: в случае агрессии включаются войска стран-подписантов. Враг, по убеждению политика, поймет серьезность сигнала, только если будет знать, что нападение означает автоматический конфликт не только с Украиной, но и с ведущими государствами мира.



