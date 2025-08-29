"Украинские власти будто подыгрывают врагу": в Раде объяснили, что на это указывает

Явление СЗЧ приобретает угрожающие масштабы. Однако реальную статистику пока не обнародуют. Также в Раде неоднократно критиковали случаи применения силы военными ТЦК во время мобилизации и так называемую "бусификацию".

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что нынешнее положение дел демотивирует армию, а при мобилизации требуется мотивация, а не принуждение.

По его словам, в Украине сегодня – более 200 тысяч дел по СЗЧ и около 50 тысяч по дезертирству. И это только официальная статистика. На фронте, по словам политика, говорят: реальные цифры еще больше.

"Но власть делает все, чтобы эти показатели увеличивались. Они постоянно продлевают законы, позволяющие свободно возвращаться после СЗЧ. Это демотивирует армию и деморализует тех, кто постоянно воюет. Чтобы изменить ситуацию, нужны прозрачные правила мобилизации и понятные условия службы", — убежден народный депутат.

По его словам, один из ключевых факторов, который поможет заменить бусификацию мотивированной службой, — финансовый. Политик предлагает выплачивать 1 млн грн каждому, кто подписывает первый контракт.

Также Разумков раскритиковал мобилизацию людей старше 55 лет. По его словам, эту категорию мужчин не стоит отправлять на "ноль", однако чаще всего они именно там и оказываются.

"Но это не значит, что они не способны быть полезными армии. Они могут служить в ремонтных батальонах, подразделениях охраны, военных лабораториях", — подчеркнул политик.

По его словам, нужно утвердить на законодательном уровне, чтобы мужчины старше 55 лет служили в районах, где не ведутся боевые действия, а на передовую могли идти только добровольно.

Также политик убежден, что уже сейчас нужно думать о контрактной армии по окончании войны.

"Власть закрывает глаза на проблемы и действует так, будто подыгрывает врагу. Сильная армия — это не хаос и не принуждение. Это честные правила, мотивация, справедливость и уважение к каждому, кто защищает Украину!", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине проверили отсрочки от мобилизации.



