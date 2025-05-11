Украине посоветовали готовить «план Б» и напугали прогнозом по войне

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Ткачик Олеся
России очень нужны переговоры, потому что у нее проблемы с экономикой, санкции медленно, но бьют, заменить многие западные технологии не могут даже теоретически. Об этом заявил воюющий на фронте нардеп Сергей Рудык.
Переговоры о мире
Кроме этого, подчеркнул он, существует очень небольшая, но вероятность того, что президент США Дональд Трамп может сорваться и вместе с европейцами обложить Россию пошлинами и санкциями по полной. Такой удар не смертелен, но последствия в перспективе могут быть серьезными, добавил политик.
Поэтому, говорит Рудиык, заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая – это продолжение циничной игры: затянуть с санкциями, либо нейтрализовать их, банально выиграть время и тянуть войну, либо просто выставить Украину крайней за срыв переговоров.
В этой ситуации, говорит политик, украинцы должны перестать верить в простые банальные версии мира и понять, что ключевые мировые игроки всегда были прагматичными и циничными.
По его словам, в Стамбуле или в другом формате Украина не должна наивно рассчитывать, что Европа будет до последнего бороться за нас.
По его убеждению, Путин будет колотить Трампом и дальше, не ждем ни отрезвления, ни резкого изменения позиций.
Также он посоветовал сформировать и для Стамбула, и других переговорных форматов опытную команду, потому что предыдущая переговорная команда в 2022 году была откровенно слабой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Си дал добро Путину на эскалацию в Украине.
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