Украине посоветовали готовить «план Б» и напугали прогнозом по войне

России очень нужны переговоры, потому что у нее проблемы с экономикой, санкции медленно, но бьют, заменить многие западные технологии не могут даже теоретически. Об этом заявил воюющий на фронте нардеп Сергей Рудык.

Переговоры о мире

Кроме этого, подчеркнул он, существует очень небольшая, но вероятность того, что президент США Дональд Трамп может сорваться и вместе с европейцами обложить Россию пошлинами и санкциями по полной. Такой удар не смертелен, но последствия в перспективе могут быть серьезными, добавил политик.

Поэтому, говорит Рудиык, заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая – это продолжение циничной игры: затянуть с санкциями, либо нейтрализовать их, банально выиграть время и тянуть войну, либо просто выставить Украину крайней за срыв переговоров.

В этой ситуации, говорит политик, украинцы должны перестать верить в простые банальные версии мира и понять, что ключевые мировые игроки всегда были прагматичными и циничными.

"Европа тоже готовится к войне и хочет выиграть время. Американским союзникам, при всем уважении к ним, нужен результат и им, извините, плевать, сколько у нас будет оккупированных территорий. Китай интересует геополитическое противостояние с США, а Украина и Россия для них только малые винтики в этой схеме", – говорит Рудык.

По его словам, в Стамбуле или в другом формате Украина не должна наивно рассчитывать, что Европа будет до последнего бороться за нас.

"Скажу грубо, но как есть. Что мешает европейцам ввести в Украину свои (пусть и символические) военные контингенты хотя бы на уровне инструкторов. Да, это не переломит войну, но серьезно усугубит нас на переговорах. Далее – вопрос конфискации российских активов. Имею в виду не проценты, а около 300 млрд. самых замороженных активов. Не ко времени? Вопросов много. Станет ли "коалиция нерешительных" наконец-то решительной – глубоко сомневаюсь", — отметил Рудык.

По его убеждению, Путин будет колотить Трампом и дальше, не ждем ни отрезвления, ни резкого изменения позиций.

"Мы должны думать не о выборах, а о плане Б: готовиться к затяжной войне (честно – риски огромные), переориентировать экономку, прекратить предвыборные балаганы, стать реальной милитаристской экономической машиной", — подчеркнул нардеп.

Также он посоветовал сформировать и для Стамбула, и других переговорных форматов опытную команду, потому что предыдущая переговорная команда в 2022 году была откровенно слабой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Си дал добро Путину на эскалацию в Украине.



