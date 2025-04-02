Украине и Европе не нужно обижаться на США: дипломат объяснил, почему

Украина не должна рассматривать США исключительно через призму "друг или враг" и не должна обижаться на подход новой американской администрации к мировой политике. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью LIGA.net на YouTube.

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"Было бы слишком категорично сейчас описывать США только как друга или врага. Это страна, которая оказывает на нас давление, утверждая, что делает это для нашей помощи. В то же время они пожимают руку Путину, тоже объясняя это намерением поддержать нас", — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что ситуация в отношениях между Киевом и Вашингтоном сейчас очень непростая. Если нынешнее положение не изменится, Украина и ее европейские союзники предстанут перед дилеммой: насколько вообще можно полагаться на США.

Однако, по словам экс-министра, такое развитие событий пока является лишь гипотетическим.

"Мы, как и европейцы, не должны обижаться на Америку, ведь она имеет право самостоятельно определять свою роль в мире. Равно как Украина или любая другая европейская страна имеет такое право", — пояснил Кулеба.

По его мнению, вместо оскорблений США Украина и европейские государства должны задать себе важный вопрос: "Почему мы вообще настолько зависимы от Соединенных Штатов в вопросе собственного выживания?".

Следует отметить, что по данным опроса от 17 марта 2025 года, 61% зарегистрированных избирателей в США поддерживают Украину, в то время как только 2% высказываются в пользу России. В то же время, почти половина американцев считают, что президент Дональд Трамп склоняется к пророссийской позиции больше, чем к поддержке Украины.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп ставит под угрозу возможность возвращения домой убежавших от войны украинцев, говорится в материале Financial Times.