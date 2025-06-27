Украинцы едва выживают: в Раде указали угрозу Украине

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Кречмаровская Наталия
Вокруг Кабинета министров разгорается скандал. Народные депутаты требуют отставки правительства, указывая на серьезные ошибки и просчеты в работе министров. Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля призывают уйти в отставку.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков назвал нынешний состав Кабмина правительством-вредителем.
По его словам, у нас правительство-невидимка, и это не фигура речи – это стиль управления. Разумков подчеркнул, что у Кабмина нет инициатив, ответственности и результатов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос избрания нового премьер-министра Украины обсуждают почти ежегодно. В июне 2025 такое предложение озвучил народный депутат Украины Дмитрий Разумков. Отмечал, что инициировали сбор подписей относительно объявления недоверия правительству. Сам Разумков призвал Дениса Шмыгаля уйти в отставку. Вероятно, отставку Шмыгаля будут рассматривать в Раде 15 июля, хотя информация была якобы о созыве внеочередной сессии парламента, но она не подтвердилась.