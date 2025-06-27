Украинцы едва выживают: в Раде указали угрозу Украине

Вокруг Кабинета министров разгорается скандал. Народные депутаты требуют отставки правительства, указывая на серьезные ошибки и просчеты в работе министров. Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля призывают уйти в отставку.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков назвал нынешний состав Кабмина правительством-вредителем.

"Пять лет — это немалый срок. Особенно для Правительства в условиях войны. Команда Шмыгаля должна бы стать антикризисной. Должна была бы защищать людей, поддерживать экономику, создавать рабочие места, привлекать инвестиции, заботиться о социально уязвимых и помогать военным и их семьям. Должна бы, но…", — дал он свою оценку Кабмину.

По его словам, у нас правительство-невидимка, и это не фигура речи – это стиль управления. Разумков подчеркнул, что у Кабмина нет инициатив, ответственности и результатов.

"Бездеятельность Кабмина давно превратилась в угрозу стране. Бюджет — дефицитный. Бизнес — задушен налогами. Инвесторы — не уходят. Промышленность — падает. Цены — стремительно растут. Люди — едва выживают. Уверен, вы почувствовали это на себе", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос избрания нового премьер-министра Украины обсуждают почти ежегодно. В июне 2025 такое предложение озвучил народный депутат Украины Дмитрий Разумков. Отмечал, что инициировали сбор подписей относительно объявления недоверия правительству. Сам Разумков призвал Дениса Шмыгаля уйти в отставку. Вероятно, отставку Шмыгаля будут рассматривать в Раде 15 июля, хотя информация была якобы о созыве внеочередной сессии парламента, но она не подтвердилась.