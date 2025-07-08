"Украинцам бросают подачку": в Раде объяснили, почему на самом деле Шмыгаль объявил новые выплаты

В Кабинете министров Украины анонсировали новую программу помощи украинцам — выплаты для детей, которые идут в первый класс. В Верховной Раде уже подвергли критике эту инициативу.

Кабмин. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что власти не планируют возвращать украинцев. А выплаты на детей назвал "подачкой".

Политик напомнил, что премьер пообещал по 5 тысяч гривен каждой семье, чей ребенок пойдет в первый класс.

"Звучит красиво, но есть нюанс. Разумков отметил, что Денис Шмыгаль уже собирается на выход, а реализовывать обещание будет явно не он. И главное — это не о поддержке семей. Это — о предвыборном пиаре и попытке хоть как-то удержать украинцев в стране", — объяснил Разумков.

По его словам, если власти хотят, чтобы люди оставались и возвращались, то не нужно уничтожать украинский бизнес. Не нужно поднимать налоги. Не нужно отбирать у граждан консульские услуги. Не нужно убивать рабочие места. Не нужно заниматься "бусификацией" страны.

"Потому что для того, чтобы дети шли в украинские школы, нужно, чтобы их родители за что здесь жить. А "пакунок первоклассника", похоже, действительно не лишний — но не детям, а самому правительству. Потому уровень компетентности некоторых министров едва дотягивает до первого класса. Может, стоит собрать им этот сверток – и отправить учиться. По меньшей мере, может быть, и людьми вырастут”, — отметил политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что социальные стандарты, озвученные народным депутатом Украины Данилом Гетманцевым, шокировали украинцев. Политик пояснил, что социальные стандарты нужно повысить, и оно ожидает действий правительства по осовремениванию прожиточного минимума.



