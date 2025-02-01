Украина просто не выживет: в Раде признают тотальную зависимость страны

Решения президента США Дональда Трампа показали уязвимость Украины и ее зависимость от помощи партнеров.

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Слишком большую зависимость страны от помощи Западу признают и в Раде. Народная депутат Украины Галина Янченко предположила, что приостановление финансирования международных проектов, в частности USAID, может серьезно повлиять на развитие Украины, пишет издание "Новости.LIVE".

По словам нардепки, Украина слишком зависит от Запада и нужно научиться опираться на свои силы.

"Мы сегодня как страна очень сильно зависимы от западной помощи. И от финансовой помощи, и от военной помощи. И в конце концов, как показал этот кейс, и от помощи доноров, просто работающих с общественными организациями или разными проектами, с органами местного самоуправления. И это плохо. Это наша очень большая слабость", – отметила нардеп.

Янченко убеждена, что усилить свои позиции Украина сможет через развитие бизнеса.

“Привлекаются внешние инвестиции, поддерживается внутренний инвестор, чтобы увеличивать украинский бюджет, увеличивать налоги, уплачиваемые бизнесом. И, соответственно, иметь свои ресурсы, а не только надеяться на ресурсы наших партнеров”, — отметила народная избранница.

Нардепка также указала на большие риски, при этом заметила, что военную помощь не будут оказывать вечно, и это нужно учитывать.

"Опять же, если они (партнеры, — ред.) решат любой момент убрать эти ресурсы, убрать помощь, мы просто не выживем. К счастью, у нас по-прежнему сохраняется определенный объем военной помощи, которую мы также получим от Запада, но никто не гарантирует, что она будет вечно. И этот прецедент с USAID должен быть для нас суперзвоночком, прямо громким, о том, что нам нужно максимально активно развивать украинский оборонно-промышленный комплекс, производство украинского оружия в Украине”, — подчеркнула Янченко.

Напомним, что у Трампа, как писал портал "Комментарии", заявили о возможности завершить войну в Украине в течение месяцев.



