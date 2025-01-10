Украина продолжит сотрудничество с РФ из-за угрозы санкций от европейских стран

Вопрос транзита российской нефти и газа через украинскую территорию с начала полномасштабной военной агрессии РФ был чрезвычайно чувствительным. Ведь продажа нефти и газа является одним из основных источников доходов России, которые она тратит на войну.

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С 1 января 2025 года транзит российского газа остановился – это решение вызвало немало критики от соседних стран. Однако Украина больше не транспортирует российский газ.

Другая ситуация с нефтью — ее транзит продолжается, и прекращаться не будет. Об этом, комментируя зарегистрированный в ВР законопроект №12380 о прекращении транзита нефти через Украину, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в час вопросов к правительству.

"При этом нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточное основание для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти, в частности со стороны Венгрии, Словакии и Чехии, и вероятным выставлением соответствующих финансовых требований", — заявил премьер.

Напомним, власти Словакии, как писал портал "Комментарии", критиковали решение Украины о прекращении транзита российского газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмущен решением Украины о прекращении транзита российского газа. Он уверяет, что его страна теряет большие средства из-за решений Украины и хочет получить по меньшей мере компенсацию ущерба в размере 1,5 млрд евро.

Отмечается, что Фицо назвал Владимира Зеленского "неблагодарным" и повторил, что Словакия теряет 1,5 миллиарда евро из-за непродолжения транзита через Украину. По его мнению, 500 миллионов евро будут потеряны из-за транзитного сбора, еще один миллиард евро — из-за повышения цен на газ.



