Украина ожидает визита в Киев нового руководства США, в частности Трампа, - МИД

Украина обратилась к руководству США с предложением посетить Киев, чтобы активизировать двусторонние отношения после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".

Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, что смена власти в США открывает новые возможности для углубления сотрудничества между странами. Он подчеркнул, что руководитель офиса президента Андрей Ермак активно поддерживает контакты с будущей администрацией Белого дома.

"После 20 января, когда исчезнут юридические ограничения для официальных встреч, мы надеемся на начало активной фазы наших двусторонних отношений. Важно, чтобы в США понимали, что безопасность Украины является неотъемлемой частью трансатлантической безопасности. У нас есть общие интересы и хотим, чтобы первые визиты высокопоставленных должностных лиц новой администрации США состоялись в Украину. союзникам", — подчеркнул министр.

Также Сибига отметил, что ожидается ближайший визит спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога, который был отложен из-за юридических ограничений.

"Я не буду называть точную дату, поскольку этот вопрос должен быть решен спецпредставителем, но мы ожидаем его приезда и готовы немедленно начать работу", — добавил он.

Относительно возможного визита Дональда Трампа министр отметил, что Украина заинтересована в такой встрече.

"Мы, безусловно, заинтересованы в визите президента Трампа. Но самое главное не место проведения встречи, а результат. Очень важно, чтобы состоялась встреча президента Зеленского с президентом Трампом, и уже тогда будем определять дальнейшие шаги для достижения общей цели — справедливого мира", — подытожил Сибига. .

Портал "Комментарии" уже писал, что Трамп может изменить подход "ничего об Украине без Украины" и поделить мир с Путиным.