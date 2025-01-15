logo

BTC/USD

98374.02

ETH/USD

3266.71

LTC/USD

103.47

USD/UAH

42.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Украина ожидает визита в Киев нового руководства США, в частности Трампа, - МИД
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина ожидает визита в Киев нового руководства США, в частности Трампа, - МИД

Сейчас ожидается визит спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога, который был отложен из-за юридических ограничений.

сегодня, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина обратилась к руководству США с предложением посетить Киев, чтобы активизировать двусторонние отношения после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".

Украина ожидает визита в Киев нового руководства США, в частности Трампа, - МИД

Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, что смена власти в США открывает новые возможности для углубления сотрудничества между странами. Он подчеркнул, что руководитель офиса президента Андрей Ермак активно поддерживает контакты с будущей администрацией Белого дома.

"После 20 января, когда исчезнут юридические ограничения для официальных встреч, мы надеемся на начало активной фазы наших двусторонних отношений. Важно, чтобы в США понимали, что безопасность Украины является неотъемлемой частью трансатлантической безопасности. У нас есть общие интересы и хотим, чтобы первые визиты высокопоставленных должностных лиц новой администрации США состоялись в Украину. союзникам", — подчеркнул министр.

Также Сибига отметил, что ожидается ближайший визит спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога, который был отложен из-за юридических ограничений.

"Я не буду называть точную дату, поскольку этот вопрос должен быть решен спецпредставителем, но мы ожидаем его приезда и готовы немедленно начать работу", — добавил он.

  Относительно возможного визита Дональда Трампа министр отметил, что Украина заинтересована в такой встрече.

"Мы, безусловно, заинтересованы в визите президента Трампа. Но самое главное не место проведения встречи, а результат. Очень важно, чтобы состоялась встреча президента Зеленского с президентом Трампом, и уже тогда будем определять дальнейшие шаги для достижения общей цели — справедливого мира", — подытожил Сибига. .

  Портал "Комментарии" уже писал, что Трамп может изменить подход "ничего об Украине без Украины" и поделить мир с Путиным.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2025/01/15/7202599/
Теги:

Новости

Все новости