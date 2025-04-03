Политический аналитик Тарас Загородний высказал свое мнение по поводу возможности эффективной работы НАТО без США как лидера альянса.

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"Лидерство, вероятно, перейдет в Украину, ведь сегодня наша страна фактически выполняет 5 статью устава НАТО. Украина продемонстрировала, что Россию можно победить, и она не такая мощная, как ее описывают", — отметил эксперт в интервью для Главреда.

Загородний подчеркивает, что в случае отсутствия активного лидерства со стороны США другая страна может взять на себя эту роль.

"Если США не появляются на встречах в формате Рамштайн, это не проблема. Британцы приезжают и заменяют американцев. Возможно, это будет так и дальше, и, возможно, такой подход поможет решать многие вопросы быстрее", — добавил он.

Финские СМИ утверждают, что Россия уже испытала нападение на страны НАТО и может стремиться вернуться к границам, определенным Туркесским договором 1743 года.

По словам аналитиков американского Института изучения войны, ситуация на фронте и действиях Кремля свидетельствуют об отсутствии намерений России вести переговоры с Украиной или достигать мира. Москва активно формирует новые военные подразделения, укрепляет связи с КНДР и готовится к возможному конфликту с НАТО.

Журналист и публицист Александр Сотник считает, что Европа уже готовится к войне с Россией. Он подчеркивает, что даже несмотря на упрямство Кремля Россия будет вынуждена столкнуться с тем, к чему она не готова.

Портал "Комментарии" уже писал, что страны-члены НАТО намерены пересмотреть свою стратегию по России, однако все дискуссии на эту тему поставлены на паузу из-за непонятного исхода мирных переговоров между США, Россией и Украиной.