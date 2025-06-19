Украина может исчезнуть очень скоро: Безуглая набросилась на Зеленского и Ермака

Впереди Украину ждут самые темные времена, ведь у страны нет большого союзника. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Украина может исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток. Такой прогноз будущего сделала народная депутат Украины Марьяна Безуглая.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

В своем сообщении она в целом раскритиковала внутриполитическую ситуацию, предупредив, что готова пойти в открытую оппозицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку. Главное условие – чтобы при смене Кабмина не оставались на должностях Умеров и Сырский.

По ее словам, иногда нужно принимать решения, что важнее – комфорт двух людей или судьба государственного образования.

"При этом считаю, что Президент как институция и личность сейчас фактором критической инфраструктуры страны, и гремучая смесь его характера, опыта, исторических обстоятельств и возможностей держит централизованное государство Ермака тоже не считаю негативным персонажем, особенно раньше, но вижу мятущуюся динамику и очень много негативных тенденций, которые не объяснишь логически, кроме как кулуарными разборками в борьбе за власть. Но что важно — власть не может быть целью сама по себе. Власть и влияние – это только инструменты для реализации ИДЕЙ. Если структурированных ИДЕЙ и ПЛАНА нет, то беда”, — убеждена она.

Безуглая подчеркнула, что существующая система государственного управления не ведет к победе и должна быть модифицирована. Однако, по ее словам, кардинальное изменение системы приведет к коллапсу и распаду государственного образования.

"Несмотря на то, что не раз освещала и тем более непублично боролась с проблемами украинской власти, все же сознательно смягчала риторику по отношению к главе государства и его ближайшим сателлитам. И я не изменю тому, кто привел меня в политику, буду продолжать голосовать по его инициативе в Парламенте", — пояснила она.

Безуглая подчеркнула, что на международных площадках как раз Президентом и главой его офиса сделано ОЧЕНЬ МНОГО, чтобы вывести Украину в другую лигу. А вот внутри...

"И прошу, обращаюсь еще к вам, люди. Для осознания и понимания, сейчас, как никогда, подходит слоган нашей бывшей политической кампании: государство — это ты. Так что следим за событиями и будут ли ИЗМЕНЕНИЯ. Борьба продолжается. Не останусь в стороне. НИКОГДА и НИКАК. Борисович, нам нужны ИДЕИ, ПЛАН и ИЗМЕНЕНИЯ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как спрогнозировал ближайшее будущее Украины бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.