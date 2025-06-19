Украина может исчезнуть очень скоро: Безуглая набросилась на Зеленского и Ермака

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Кречмаровская Наталия
Впереди Украину ждут самые темные времена, ведь у страны нет большого союзника. Это один из ключевых моментов формирования государственности. Украина может исчезнуть очень скоро или же превратиться в несколько марионеток. Такой прогноз будущего сделала народная депутат Украины Марьяна Безуглая.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
В своем сообщении она в целом раскритиковала внутриполитическую ситуацию, предупредив, что готова пойти в открытую оппозицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку. Главное условие – чтобы при смене Кабмина не оставались на должностях Умеров и Сырский.
По ее словам, иногда нужно принимать решения, что важнее – комфорт двух людей или судьба государственного образования.
Безуглая подчеркнула, что существующая система государственного управления не ведет к победе и должна быть модифицирована. Однако, по ее словам, кардинальное изменение системы приведет к коллапсу и распаду государственного образования.
Безуглая подчеркнула, что на международных площадках как раз Президентом и главой его офиса сделано ОЧЕНЬ МНОГО, чтобы вывести Украину в другую лигу. А вот внутри...
Напомним: портал "Комментарии" писал, как спрогнозировал ближайшее будущее Украины бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
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