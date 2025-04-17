Украина и США в шаге от важного решения: какой документ могут подписать уже сегодня

В четверг, 17 апреля, Украина и Соединенные Штаты Америки могут подписать Меморандум о намерениях по Соглашению о недрах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, пишет портал "Комментарии". Отметим, что США ранее говорили о подписании именно соглашения о недрах. Зеленский объяснил, почему вернулись к Меморандуму.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Глава страны рассказал, что несколько дней назад американская сторона предложила все-таки вернуться еще к одному шагу. Речь идет, по словам Зеленского, о Меморандуме о намерениях.

"А у нас намерения положительные. Поэтому меморандум о намерениях может быть подписан онлайн сегодня. Наша сторона сказала: "Окей". Я так понимаю, что сейчас вице-премьер работает над текстом. Этот меморандум — это важный первый шаг. Ну почему бы не согласиться обеим странам", — рассказал Зеленский.

По словам президента Украины, технические встречи с США проходили в разных форматах: как онлайн, так и офлайн.

"Техническая встреча была действительно продуктивной и положительной. Я считаю, что это хорошо. Также команды работали вчера и сегодня. Работает наш вице-премьер с командой Бессента (министр финансов США Скотт Бессент — ред.)", — отметил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что стороны начали работать над серьезным соглашением, которое должно быть рассмотрено в парламенте и пройти соответствующие процедуры.

"А юристы должны поработать так, чтобы это был успех для обоих государств. Поэтому встреча была положительной. Мы видим, что стороны идут навстречу друг другу", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал, где Украина будет брать оружие.







