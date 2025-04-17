Украина и США в шаге от важного решения: какой документ могут подписать уже сегодня

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Кречмаровская Наталия
В четверг, 17 апреля, Украина и Соединенные Штаты Америки могут подписать Меморандум о намерениях по Соглашению о недрах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, пишет портал "Комментарии". Отметим, что США ранее говорили о подписании именно соглашения о недрах. Зеленский объяснил, почему вернулись к Меморандуму.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Глава страны рассказал, что несколько дней назад американская сторона предложила все-таки вернуться еще к одному шагу. Речь идет, по словам Зеленского, о Меморандуме о намерениях.
По словам президента Украины, технические встречи с США проходили в разных форматах: как онлайн, так и офлайн.
Президент Украины рассказал, что стороны начали работать над серьезным соглашением, которое должно быть рассмотрено в парламенте и пройти соответствующие процедуры.
Напомним, Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал, где Украина будет брать оружие.
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