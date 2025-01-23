Украина и Швеция планируют заключить соглашение о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса

Украина и Швеция рассматривают возможность подписания двустороннего соглашения для поддержки реализации общих проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Как отметил Сергей Боев, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции, во время встречи с главой управления испытаний и оценки технических систем шведского правительственного агентства FMV Иоганном Аксельссоном, приоритетными направлениями для Украины остаются противовоздушная оборона (ПВО) и обеспечение боеприпасами.

Стороны обсудили вопросы создания двустороннего соглашения, способствующего внедрению совместных проектов в сфере ОПК, а также конкретные предложения по их реализации.

Аксельссон заявил, что правительство Швеции готовится утвердить новый пакет военной помощи для Украины, который станет самым большим с начала полномасштабной войны. Ожидается, что поддержка будет включать инвестиции в украинское оборонное производство, в частности, для расширения возможностей дальнобойного оружия.

"Украина и Швеция также согласовали детали реализации контрактов на производство бронетехники, в частности, боевых машин пехоты CV-90. Планируется создать партнерство для технического обслуживания и ремонта этих машин на территории Украины", — отметили в Минобороны.

Кроме того, обсуждалось обеспечение устойчивой связи на поле боя. Шведские системы спутниковой связи, уже доказавшие свою эффективность, могут стать весомым вкладом в усиление обороноспособности Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Швеция активно поддерживает Украину, оказывая финансовую, гуманитарную и военную помощь. Стокгольм направляет значительные ресурсы через международные организации, помогает переселенцам и обеспечивает гуманитарную поддержку, включая медицинское оборудование, продукты питания и генераторы.



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