Украина громко развенчала еще один российский миф: в Кремле грызут локти

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Прекращение транзитной транспортировки российского газа через территорию Украины можно без экзальтации приравнять к самому Дню провозглашения Независимости нашего государства, отметил нардеп Богдан Яременко.
Украина и Россия
По его словам, ГТС Украины долгое время была политико-формирующей структурой Украины. Слишком многие политики и политические партии финансировались за счет денег так или иначе связанных с газовой сферой, в то же время обслуживая ее потребности. В действительности это сводилось к обслуживанию интересов Газпрома и России, добавил нардеп.
То есть, по его словам, в реалии оказалось, что ГТС была лишь одним из основных интересов контроля над Украиной со стороны России, этакая РПЦ в экономике.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что несколько попыток поражения правительственного квартала и зданий на Банковой свидетельствуют о том, что Украина все-таки поразили "яйцо кощеево", отмечает эксперт по вопросам информационных войн Дмитрий Золотухин.
Новости