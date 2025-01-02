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Украина громко развенчала еще один российский миф: в Кремле грызут локти

В Верховной Раде отреагировали на прекращение транзита российского газа

сегодня, 17:33
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Ткачик Олеся

Прекращение транзитной транспортировки российского газа через территорию Украины можно без экзальтации приравнять к самому Дню провозглашения Независимости нашего государства, отметил нардеп Богдан Яременко.

Украина громко развенчала еще один российский миф: в Кремле грызут локти

Украина и Россия

По его словам, ГТС Украины долгое время была политико-формирующей структурой Украины. Слишком многие политики и политические партии финансировались за счет денег так или иначе связанных с газовой сферой, в то же время обслуживая ее потребности. В действительности это сводилось к обслуживанию интересов Газпрома и России, добавил нардеп.

"Нам десятилетиями рассказывали, что ни без российского газа, ни без его транзита мы не проживем и не выживем как государство и экономика. Нам говорили, что ГТС нельзя ни приватизировать, ни реформировать. Нельзя создавать консорциум или передавать ГТС в управление. Священная корова.

Конечно, основные последствия снижения транзита и прямых поставок российского газа мы преодолели раньше. Но вот уже второй день в истории Украины наше государство не имеет никакого отношения к российскому газу. И у нас есть свет и тепло (обычно там, где Россия не разрушила всю другую необходимую инфраструктуру)", — подчеркнул нардеп.

То есть, по его словам, в реалии оказалось, что ГТС была лишь одним из основных интересов контроля над Украиной со стороны России, этакая РПЦ в экономике.

"Очистка от российских влияний дается нам большой кровью. Но только таким образом мы получаем шанс на будущее", — подытожил Яременко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что несколько попыток поражения правительственного квартала и зданий на Банковой свидетельствуют о том, что Украина все-таки поразили "яйцо кощеево", отмечает эксперт по вопросам информационных войн Дмитрий Золотухин.




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Источник: https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/pfbid02zmqNfGoch3i7KcfFt2uco7B9ihRFMyWgA6KKXbe8Lr2aq8JX5h3DRThmWpU5ZcuLl
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