Украина готовится провести новые важные переговоры с США: в МИДе назвали главную цель

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Клименко Елена
Украина планирует провести новые раунды переговоров с Соединенными Штатами Америки с целью поиска эффективных путей завершения российской агрессии и прекращения войны. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга.
Фото: 24 Канал
В частности, представителя МИД спросили о возможных будущих контактах между Киевом и Вашингтоном в контексте мирной инициативы президента США Дональда Трампа. Журналисты поинтересовались, могут ли такие встречи пройти в Турции, Саудовской Аравии или другой стране.
Он также упомянул о последних ракетных атаках России на Сумы и Кривой Рог, которые привели к жертвам среди мирных граждан, подчеркнув, что Украина стремится к миру как никто другой.
"Мы постоянно демонстрируем готовность к конструктивному сотрудничеству с США и надеемся на соответствующие шаги со стороны России. Пока же мы видим только насилие. Необходимо усилить международное давление на Кремль, чтобы заставить его действительно принять участие в мирном процессе, а не игнорировать предложения не только Украины, но и ее партнеров", — подчеркнул дипломат.
Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии украинская сторона подтвердила готовность ввести 30-дневное полное перемирие при условии, что РФ также будет соблюдать аналогичные условия.
В свою очередь, российский правитель Владимир Путин выдвинул собственные требования к прекращению боевых действий, включая запрет на мобилизацию в Украине, остановку подготовки военных и прекращение поставок оружия от западных партнеров.
"Комментарии" уже писали, что после напряженной ситуации, возникшей во время визита Владимира Зеленского в США, ведущие дипломаты из Парижа, Берлина и Лондона активно работали над возобновлением диалога между украинским президентом и Дональдом Трампом.
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