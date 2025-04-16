logo

BTC/USD

84559.48

ETH/USD

1590.14

LTC/USD

74.77

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

47.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Украина готовится провести новые важные переговоры с США: в МИДе назвали главную цель
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина готовится провести новые важные переговоры с США: в МИДе назвали главную цель

Киев настаивает на усилении международного давления на Москву

сегодня, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина планирует провести новые раунды переговоров с Соединенными Штатами Америки с целью поиска эффективных путей завершения российской агрессии и прекращения войны. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга.

Украина готовится провести новые важные переговоры с США: в МИДе назвали главную цель

Фото: 24 Канал

В частности, представителя МИД спросили о возможных будущих контактах между Киевом и Вашингтоном в контексте мирной инициативы президента США Дональда Трампа. Журналисты поинтересовались, могут ли такие встречи пройти в Турции, Саудовской Аравии или другой стране.

"Диалог продолжается на постоянной основе. Мы уверены, что впереди еще будут переговоры. Украина уже 36 дней назад согласилась на полное прекращение огня. Однако Россия до сих пор не приняла эту инициативу. Вместе с тем, она выдвигает неприемлемые условия и продолжает вести обстрелы, в том числе по мирному населению", — отметил Тих.

Он также упомянул о последних ракетных атаках России на Сумы и Кривой Рог, которые привели к жертвам среди мирных граждан, подчеркнув, что Украина стремится к миру как никто другой.

"Мы постоянно демонстрируем готовность к конструктивному сотрудничеству с США и надеемся на соответствующие шаги со стороны России. Пока же мы видим только насилие. Необходимо усилить международное давление на Кремль, чтобы заставить его действительно принять участие в мирном процессе, а не игнорировать предложения не только Украины, но и ее партнеров", — подчеркнул дипломат.

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии украинская сторона подтвердила готовность ввести 30-дневное полное перемирие при условии, что РФ также будет соблюдать аналогичные условия.

В свою очередь, российский правитель Владимир Путин выдвинул собственные требования к прекращению боевых действий, включая запрет на мобилизацию в Украине, остановку подготовки военных и прекращение поставок оружия от западных партнеров.

"Комментарии" уже писали, что после напряженной ситуации, возникшей во время визита Владимира Зеленского в США, ведущие дипломаты из Парижа, Берлина и Лондона активно работали над возобновлением диалога между украинским президентом и Дональдом Трампом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости