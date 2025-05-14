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Украина даст миру важный сигнал в Стамбуле: озвучены детали

Москва показывает, что ее цель – не мир, а затягивание времени под видом дипломатии.

сегодня, 10:40
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Автор:
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Турцию, даже если диктатор Владимир Путин откажется участвовать в прямых переговорах. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, этот шаг станет четким месседжем мирового сообщества: Россия не заинтересована в мирном урегулировании и избегает серьезного диалога.

Украина даст миру важный сигнал в Стамбуле: озвучены детали

Фото: 24 Канал

"Зеленский будет в Турции в четверг. Он последовательный и решительный лидер. Мы готовы к любому формату переговоров, даже без участия Путина, поскольку РФ до сих пор не дала официального ответа. Но наша позиция остается неизменной — переговоры должны стартовать только после полного и безусловного прекращения огня", — подчеркнул Ермак.

Он подчеркнул, что Украина демонстрирует максимальную открытость дипломатии, однако диалог не может происходить под обстрелами. Такой подход, по его словам, был поддержан лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши во время недавней встречи в Киеве 10 мая.

Ермак также отметил, что если Путин проигнорирует приглашение в Стамбул, это ясно продемонстрирует нежелание России завершить конфликт, который она же и разрешила.

"Это будет мощный сигнал для всего мира — Россия не хочет мира", — заявил глава ОП.

Он добавил, что бывший президент США Дональд Трамп внимательно следит за ситуацией и может присоединиться к переговорам в Стамбуле, хотя официального подтверждения пока нет.

В завершение Ермак подчеркнул, что Украина не доверяет России, но готова говорить со всеми при условии, что переговоры будут поддержаны США и европейскими союзниками, чтобы разоблачить манипуляции Москвы.

Портал "Комментарии" уже писал, что Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры предлагают провести в Турции.



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