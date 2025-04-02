У Зеленского заговорили об этапах подготовки к выборам президента

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Лиля Воробьева
После завершения военного положения в Украине подготовка к президентским выборам может занять до шести месяцев. Власть будет работать над внесением изменений в избирательное законодательство. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.
Михаил Подоляк (фото из открытых источников)
По его словам, после прекращения действия военного положения должны быть выполнены юридические процедуры, которые нельзя обойти.
Подоляк подчеркнул, что военное положение не будет отменено до момента полного прекращения боевых действий.
Он также отметил, что внесение изменений в избирательное законодательство – сложный процесс.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление о выборах в Украине . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов не будут отсрочены и они состоятся после снятия военного положения, которое произойдет после окончания войны.12 марта Владимир Зеленский выступил с брифингом перед журналистами, который состоялся после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, где Киев согласился принять 30-дневное прекращение огня, если на него согласится Москва. Один из вопросов к Зеленскому был о проведении выборов в Украине. Как пояснил президент, выборы будут проведены без задержек после отмены военного положения.
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