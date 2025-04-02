У Зеленского заговорили об этапах подготовки к выборам президента

После завершения военного положения в Украине подготовка к президентским выборам может занять до шести месяцев. Власть будет работать над внесением изменений в избирательное законодательство. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

По его словам, после прекращения действия военного положения должны быть выполнены юридические процедуры, которые нельзя обойти.

"Первая – это 3-6 месяцев, скорее 6 месяцев с учетом всего, подготовка к выборам. То есть организация процесса. А параллельно с тем будут вноситься изменения в законодательство. Потому что мы понимаем, что это послевоенные будут выборы, там есть определенные нюансы, и ЦИК должен предложить изменения в законодательство как таковое", – отметил он.

Подоляк подчеркнул, что военное положение не будет отменено до момента полного прекращения боевых действий.

"Никто не будет, скажем так, подвергать людей опасности. То есть ломать конституционные положения ради того, что почему-то там Россия хочет каких-то "выборов". Россия для нас с вами совершенно уж окончательно не является субъектом, который может влиять на нашу внутреннюю политику", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Он также отметил, что внесение изменений в избирательное законодательство – сложный процесс.

"Второе — нет возможности организовать с точки зрения безопасности избирательный процесс, потому что прекращение огня пока не работает. Россия наносит каждый день большое количество ударов", — подытожил Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление о выборах в Украине . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов не будут отсрочены и они состоятся после снятия военного положения, которое произойдет после окончания войны.

12 марта Владимир Зеленский выступил с брифингом перед журналистами, который состоялся после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, где Киев согласился принять 30-дневное прекращение огня, если на него согласится Москва. Один из вопросов к Зеленскому был о проведении выборов в Украине. Как пояснил президент, выборы будут проведены без задержек после отмены военного положения.