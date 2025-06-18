У Зеленского спешат: какие договоренности с США готовы выполнять

В Украине уже готовятся к добыче полезных ископаемых, предусмотренных соглашением с Соединенными Штатами Америки. И хотя было много громких заявлений и недоразумений по поводу принятия соглашения, оно, вероятно, скоро начнет работать.

Зеленський и Трамп. Фото из открытых источников

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Украина ведет подготовку к оглашению конкурса на разработку литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области.

"Это может стать первым проектом в рамках сотрудничества с США. Рад видеть, что процесс идет и результаты наших встреч в Вашингтоне неделю назад превращаются в конкретные действия", — рассказал Ермак.

Руководитель Офиса Президента отметил, что также сегодня в Канаде на G7 вместе с Первым вице-премьером-министром экономики Юлией Свириденко встретились с министром финансов США Скоттом Бессентом и подробно проговорили сотрудничество.

"Работаем дальше", — коротко прокомментировал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что детали соглашения о недрах между Украиной и США в целом почти не упоминают в украинском информационном поле. Однако народные депутаты не забывают о некоторых дополнительных документах, с которыми они не ознакомились перед голосованием соглашения в целом.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк рассказал, какой ответ получил по запросу о дополнительных соглашениях о недрах. По его словам, Минэкономики и их агентство отказались предоставлять два дополнительных соглашения.

"Как только правительство заявило, что закончили все формальности, мы спросили Минэкономики эти два дополнительных соглашения. Те переслали на свое агентство, а та сказала что это "коммерческая тайна", — рассказал народный депутат.



