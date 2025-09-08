У Зеленского пытаются удержать Раду от распада: какая в этом роль Свириденко

Рубрики
Кречмаровская Наталия
После скандала с законопроектами о НАБУ и САП в Верховной Раде наметились изменения.
Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников
Депутаты впервые посмотрели на себя как на самостоятельный орган власти, пишет издание "Украинская правда". И новые сдвиги в парламенте, по мнению издания, совершенно похоже на нежелание депутатов постоянно быть крайними.
Важность депутатам добавляет новый премьер Юлия Свириденко, ведь, как пишет издание, для нее конструктивная работа с Радой – это жизненная необходимость.
Свириденко, по данным издания, постепенно снимает целый ряд формальных ограничений, что раньше откровенно раздражало народных избранников. Речь идет, например, о запрете заезжать во внутренний двор Кабмина на авто. Теперь это разрешили.
Один из "слуг", как пишет издание, рассказывает, что эта мелочь стала настоящей символической "победой" для некоторых народных избранников.
Депутаты-мажоритарщики, как отмечает СМИ, жаловались, что их даже не пускали на места проведения мероприятий в регионах во время поездок премьера или членов правительства нардепов от "Слуги". Теперь договорились, что депутаты будут принимать в этом непосредственное участие.
