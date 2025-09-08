logo

BTC/USD

112073

ETH/USD

4313.16

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 У Зеленского пытаются удержать Раду от распада: какая в этом роль Свириденко
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского пытаются удержать Раду от распада: какая в этом роль Свириденко

Свириденко придает депутатам ощущение их значимости

8 сентября 2025, 14:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

После скандала с законопроектами о НАБУ и САП в Верховной Раде наметились изменения.

У Зеленского пытаются удержать Раду от распада: какая в этом роль Свириденко

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Депутаты впервые посмотрели на себя как на самостоятельный орган власти, пишет издание "Украинская правда". И новые сдвиги в парламенте, по мнению издания, совершенно похоже на нежелание депутатов постоянно быть крайними.

Важность депутатам добавляет новый премьер Юлия Свириденко, ведь, как пишет издание, для нее конструктивная работа с Радой – это жизненная необходимость.

"Поэтому уже с первых недель Юлия Свириденко решила понемногу придавать депутатам ощущение их собственного веса. Началось все с вещей, которые ничего не стоили премьеру, но много помогли ей в работе с депутатами", — говорится в сообщении.

Свириденко, по данным издания, постепенно снимает целый ряд формальных ограничений, что раньше откровенно раздражало народных избранников. Речь идет, например, о запрете заезжать во внутренний двор Кабмина на авто. Теперь это разрешили.

Один из "слуг", как пишет издание, рассказывает, что эта мелочь стала настоящей символической "победой" для некоторых народных избранников.

"Еще один момент – присутствие министров на заседаниях комитетах Рады. Ранее многие чиновники игнорировали приглашения и даже "вызовы" депутатов. Теперь премьер обязала их приходить", — пишет издание.

Депутаты-мажоритарщики, как отмечает СМИ, жаловались, что их даже не пускали на места проведения мероприятий в регионах во время поездок премьера или членов правительства нардепов от "Слуги". Теперь договорились, что депутаты будут принимать в этом непосредственное участие.

"Эти и другие шаги Свириденко должны понемногу сближать ее с правящей фракцией и демонстрировать готовность к сотрудничеству", — отмечает издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению Скороход, не проводится реформа ТЦК.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/8/7529773/
Теги:

Новости

Все новости