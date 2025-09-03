У Зеленского отреагировали по приглашению Путина в Москву

Сегодняшняя инициатива Кремля по встрече президента Украины и России в Москве нереалистична и фактически направлена на затягивание войны. Об этом в комментарии УНИАН заявил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Офис президента Украины (фото из открытых источников)

"Классическая путинская разводка – вместо того, чтобы сделать что-то реальное, что зависит от него, например, остановить убийства, он выдвигает нереалистичные предложения – мол, приехать к нему в Москву", – подчеркнул Литвин.

По его словам, Путин пытается лишь затягивать войну, что свидетельствует о необходимости усиленного давления для того, чтобы принудить его к реальным переговорам и миру.

Советник президента также отметил, что в настоящее время минимум семь стран готовы предоставить площадку для встречи лидеров.

"Проблема только в том, что Путин этого не хочет. Пока что", – добавил Литвин.

Комментарий по заявлению российского президента дал и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В сети X он подтвердил, что в настоящее время существуют конкретные предложения от семи государств, включая Австрию, Ватикан, Швейцарию, Турцию и три страны Персидского залива.

"Это серьезные инициативы – и президент Зеленский готов ко встрече в любой момент. Но Путин только продолжает вводить всех в заблуждение, выдвигая заранее неприемлемые условия", – отметил министр.

Сибига убежден, что только дальнейшее давление на Россию способно заставить ее отнестись к мирному процессу действительно ответственно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после встреч президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским заговорили об организации встречи Зеленского и Путина. Расширялись рассуждения о стране, где состоятся переговоры, и формате встречи.

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине заявил, что Трамп просил его провести встречу с Зеленским. Также заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов ко встрече, сообщает российское издание "ТАСС". Сделал глава Кремля и несколько заявлений о проведении так называемой СВО. По его словам, Россия борется не столько за территории, сколько за права людей. Он отметил, что следует уважать мнение людей, которые поддержали на референдумах присоединение к России.





