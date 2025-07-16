У Зеленского не скрывают ярости: кому политики и бизнесмены платят дань

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук "попала в передрягу" — сообщила, что в Telegram-канале "Джокер" пытались ее оболгать. Я не подписана на Telegram-канал "Джокер".

Ирина Верещук. Фото из открытых источников

"Не очень понимаю, зачем это делать. Давить на меня бесполезно. Договариваться ни с кем, ни о чем не буду. Медиа-грязи не боюсь, потому что я профессиональный публичный политик", — заявила Верещук.

Она обратилась к джокеру:

"Твои родители должны тебе объяснить, что врать — это плохо. А врать анонимно, и подавно. Также имей в виду, что в некоторых иностранных юрисдикциях, твой способ заработка является составом уголовного преступления. Без деталей, но подумай об этом".

Также она обратилась к заказчикам, отметив, что они наверняка ошиблись адресом.

Верещук прокомментировал ситуацию с анонимными Telegram-каналами.

"С удивлением узнала, что значительная часть украинской политической и бизнес-элиты испытывает перед ними не просто интерес, а настоящий пиетет, граничащий со страхом. Некоторые пытаются "дружить", платить дань, сливать инсайды — чтобы не попасть в немилость", — отметила она.

По словам Верещук, неудивительно, что эти каналы превратились в медиарекетиров и информационных террористов. По ее словам, это не вопрос к Telegram, это вопрос к тем, кто сам добровольно подпитывает их влияние.

"Кто поддруживает с ними, платит дань за ненападение, сливает им инсайды, сплетни или откровенную ложь. Ну, то есть обменивает достоинство на анонимное ненападение. Это не просто несолидно — это позорно. Не знаю, сколько еще анонимные Telegram -каналы будут влиять на украинскую политику. не только дезинформации, но и вербовка шпионов, диверсантов и террористов”, — убеждена Верещук.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский поручил украинским дипломатам.



