У Зеленского на "низком старте": что будут делать после инаугурации Трампа

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона рассказал о подготовке ко встрече. По его словам, встреча Зеленского и Трампа может состояться в ближайшее время. А официальные разговоры и консультации между командами начнутся сразу после инаугурации.

"Я не верю в какой-либо сценарий, когда Трамп пойдет на какие-то шаги, чтобы сделать Америку не сильной. А я не верю, что Америка может быть сильной, если Украина не будет сильной и не получит справедливого мира. Я точно знаю, что Трамп хочет закончить эту войну, для него это важно", – сказал Ермак.

Он убежден, что главное – это сотрудничество. Поэтому Украина настроена сразу после инаугурации начать официальные разговоры и консультации.

"И я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между официально вступившим в должность президентом Трампом и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы, как закончить эту войну", — отметил глава ОП.

Ермак также надеется, что в скором времени команды двух президентов смогут встретиться в реальном времени.

"Очень важно, чтобы очень быстро новая администрация была также глубоко в материале и проинформирована о реальной информации на поле боя, как это произошло в течение всего срока прошлой администрации. Очень важно, чтобы это время вхождения было максимально коротким. Мы сделаем все, чтобы так и было", — добавил он.

Ермак также рассказал, что находится в контакте с несколькими членами новой команды Трампа.

"Я не буду вдаваться в детали, потому что с большим уважением отношусь к нашим партнерам, к их законодательству. Но поверьте, начиная с 20 января эти консультации, эти контакты будут максимально эффективными. И мы будем работать, чтобы встреча между президентами состоялась как можно скорее," потому что она очень важна", — отметил Ермак.

Напомним, что народный депутат Марьяна Безуглая, как писал портал "Комментарии", дала нелестный прогноз для Украины на 2025 год.



