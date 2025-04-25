У Трампа намекают на выход США из переговоров: стоит ли паниковать Украине

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Клименко Елена
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало недавние заявления со стороны Соединенных Штатов, которые могут свидетельствовать об их потенциальном отказе от роли посредника в переговорах между Киевом и Москвой.
США и Украина. Фото: 24 Канал
В ходе брифинга представитель МИД Георгий Тихий отметил, что эти сигналы не являются признаком смены официальной политики США, а скорее элементом их стратегической коммуникации.
Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что воспринимают подобные заявления без лишних эмоций спокойно и прагматично.
Тихий также прокомментировал риторику Дональда Трампа, отметив, что президент Зеленский неоднократно отмечал уважение политической воли Трампа.
Кроме того, представитель напомнил: Украина четко демонстрирует готовность к миру. Примером тому стало ее решение от 11 марта поддержать немедленное прекращение огня, на что Россия не ответила согласием.
Портал "Комментарии" писал, что в издании "Politico" появился материал о возможном снятии санкций с России и возобновлении работы "Северного потока-2". На самом деле, эта информация не соответствует действительности, и ее можно отнести к выдумке. Такое заявление у себя в Х сделал госсекретарь США Марк Рубио.
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