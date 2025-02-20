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У Порошенко разоблачили Зеленского: какое решение "спустили" из Офиса президента

Поддержка Зеленского на всех уровнях была "заказана": Геращенко

сегодня, 18:05
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Кречмаровская Наталия

После резонансных заявлений президента США Дональда Трампа по поводу президента Владимира Зеленского в украинцы выразили поддержку гаранту Конституции. Однако некоторые политики "упрекают" Зеленского, что поддержка "заказная".

У Порошенко разоблачили Зеленского: какое решение "спустили" из Офиса президента

Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале объяснила ситуацию.

"Из разных регионов получаю сигналы, что центральные власти, в частности, ОП дали разнарядку регионам, врачам, учителям, лидерам общественного мнения писать письма и посты в поддержку Зеленского, а советам всех уровней принимать соответствующие заявления", — отметила нардеп.

По ее словам, сельсоветы и горсоветы до сих пор не отошли от заявлений в поддержку формулы мира.

“Хотя последние события показывают всю искусственность подобных инициатив. Кто точно сейчас нуждается в поддержке, так это ВСУ и Украина. Нам нужна сильная переговорная позиция и настоящее единство, на которое никак не повлияют заявления сельсоветов”, — подчеркнула Геращенко.

Нардепка посоветовала Зеленскому прекратить войну с оппозицией, общаться с теми, кто может усилить украинскую переговорную позицию, переформатировать большинство и создать правительство национального спасения. По ее словам, эти шаги усилят легитимность украинской власти внутри страны и извне.

“Символы государства – это наши флаг, гимн, герб, наш язык и наша Армия! А не какие-либо фамилии. Властям давно следует это осознать и прекратить действовать в стилистике ЦК КПСС. Пару месяцев назад все сельсоветы принимали заявления с требованиями наших партнеров на поддержку плана Зеленского. Правда, Трамп их не прочел. Поэтому Банковой не стоит переводить на людей свою дипломатическую работу…”, — подытожила нардепка.

Напомним, что политолог Олег Постернак, как писал портал "Комментарии", объяснил, почему Трамп пытается разрушить репутацию Зеленского.




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Источник: https://t.me/irynagerashchenko/18648
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