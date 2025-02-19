"У нас страну забирают": в Раде решение Зеленского назвали балаганом

Новые заявления президента США Дональда Трампа взбудоражили общественность и политикум в Украине. Ошеломляющим было заявление о рейтинге доверия президента Украины Владимира Зеленского около 4%.

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Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что уровень доверия украинцев к Зеленскому больше на 4-5%, чем уровень доверия американцев к Трампу

“Друзья, вы еба**лись? Все вместе? Может, еще померяем пенисы? Я уверен, что согласно опросу какой-то социологической службы в Украине – пенис Зеленского будет больше чем у Трампа”, – прокомментировал ситуацию народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, это самое худшее, что можно было придумать вообще.

"У нас страну забирают, а мы соцопрос выставляем", — подчеркнул он.

Владимир Зеленский прокомментировал слова Трампа и попросил провести соцопрос относительно доверия к Трампу, Туску, Эрдогану. Президент пообещал обнародовать полученные результаты.

Такая позиция возмутила Гончаренко.

“А это что? КАКОЙ НАЙ РЕЙТИНГ ЭРДОГАНА? Вы вообще адекватны там все? Что у вас на уме?”, — прокомментировал нардеп.

Гончаренко подчеркнул, что в Украине война, а ключевой союзник Украины на грани того, чтобы перестать нас поддерживать.

Мы же говорим, что будем мерить рейтинги Эрдогана? А можно взрослых отвезти в комнату и весь этот подростковый балаган закончить?”, — возмутился Гончаренко.

Напомним, что Россия и США, как писал портал "Комментарии", начали переговоры, в том числе по окончании войны в Украине. Однако разведанные Соединенными Штатами и их близкими союзниками свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин все еще хочет контролировать всю Украину. Об этом сообщили четыре сотрудника западной разведки и два чиновника Конгресса США.