"У нас страну забирают": в Раде решение Зеленского назвали балаганом

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Кречмаровская Наталия
Новые заявления президента США Дональда Трампа взбудоражили общественность и политикум в Украине. Ошеломляющим было заявление о рейтинге доверия президента Украины Владимира Зеленского около 4%.
Фото портал "Комментарии"
Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что уровень доверия украинцев к Зеленскому больше на 4-5%, чем уровень доверия американцев к Трампу
По его словам, это самое худшее, что можно было придумать вообще.
Владимир Зеленский прокомментировал слова Трампа и попросил провести соцопрос относительно доверия к Трампу, Туску, Эрдогану. Президент пообещал обнародовать полученные результаты.
Такая позиция возмутила Гончаренко.
Гончаренко подчеркнул, что в Украине война, а ключевой союзник Украины на грани того, чтобы перестать нас поддерживать.
Напомним, что Россия и США, как писал портал "Комментарии", начали переговоры, в том числе по окончании войны в Украине. Однако разведанные Соединенными Штатами и их близкими союзниками свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин все еще хочет контролировать всю Украину. Об этом сообщили четыре сотрудника западной разведки и два чиновника Конгресса США.
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